Assembleia Legislativa do Ceará ocupa 4º lugar em ranking de Transparência dos Parlamentos Estaduais

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) é a quarta Casa Legislativa Estadual com melhor índice geral de transparência pública, conforme aponta ranking da Transparência Internacional Brasil — ferramenta que avalia a divulgação de informações pelos Poderes subnacionais. O Parlamento cearense, inclusive, é um dos quatro no País que divulgam dados completos sobre salários de servidores. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (25).

O Parlamento cearense recebeu 60,8 pontos no Índice de Transparência e Governança Pública, que atribui nota de 0 a 100 pontos baseado em indicadores que medem a transparência, combate à corrupção e incentivo à participação popular. A Casa foi avaliada com uma boa transparência, ficando atrás apenas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (75 pontos) e das Assembleias Legislativas do Espírito Santo (71 pontos) e de Minas Gerais (69,8 pontos).

Apesar do Legislativo dos outros três estados ter atingido uma pontuação melhor, a transparência delas foi avaliada como "boa", assim como a da Assembleia.

Presidente da Alece, o deputado Evandro Leitão (PDT) destacou iniciativas desenvolvidas pela Casa que contribuíram com o resultado, como o lançamento do novo portal, o projeto 'Assembleia Mais Transparente' e 'Assembleia Itinerante'.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece "Esse resultado mostra o compromisso que temos com a máquina pública e com a transparência. Nosso objetivo é fazer para e com a população, escutando sempre as demandas do povo. Ao termos responsabilidade com os gastos, temos mais possibilidade de realizações"

Confira o ranking de transparência das Casas Legislativas Estaduais:

Bom (4)

Distrito Federal (Câmara Legislativa) — 75 pontos

Espírito Santo — 75 pontos

Minas Gerais — 69,8 pontos

Ceará — 60,8 pontos

Regular (12)

Goiás — 59,3 pontos

Mato Grosso — 58,2 pontos

Rio Grande do Sul — 49,1 pontos

Paraná — 47,5 pontos

São Paulo — 46,8 pontos

Bahia — 46 pontos

Pernambuco — 45,2 pontos

Rondônia — 44,9 pontos

Santa Catarina — 44,4 pontos

Maranhão — 43,5 pontos

Pará — 41,4 pontos

Roraima — 41,3 pontos

Ruim (8)

Rio Grande do Norte — 38,2 pontos

Mato Grosso do Sul — 36 pontos

Paraíba — 35,9 pontos

Alagoas — 33,3 pontos

Sergipe — 32 pontos

Amazonas — 27 pontos

Tocantins — 26 pontos

Rio de Janeiro — 24,4 pontos

Péssimo (3)

Piauí — 19 pontos

Amapá — 18 pontos

Acre — 14,4 pontos