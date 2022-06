Em pré-campanha, Camilo ganha festa de aniversário com Izolda, parlamentares e até ex-adversários

O ex-governador Camilo Santana (PT) ganhou uma festa de aniversário surpresa, nesta sexta-feira (3), promovida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão. Entre os presentes, vereadores de Fortaleza e deputados estaduais da base aliada.

Também participaram do encontro a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), e até ex-adversários do petista, como o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), e o vice-prefeito, Deuzinho Filho (Republicanos).