Em evento do PL, Bolsonaro diz que disputa política no Brasil é "do bem contra o mal"

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã deste domingo (27) que a disputa política no Brasil não é da esquerda contra a direita, e sim "do bem contra o mal". Ele falou durante evento do seu partido, o PL, em Brasília, em um discurso onde se aguardava o lançamento de sua pré-candidatura para reeleição.

O PL, no entanto, havia informado que a reunião era estimular a filiação de novos membros. O receio do PL era que o ato pudesse ser apontado na Justiça como campanha eleitoral antecipada. Bolsonaro disse ao longo da semana passada que seria um evento de lançamento da sua pré-candidatura à reeleição. Jair Bolsonaro (PL) Presidente da República O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é luta da esquerda contra a direita. É luta do bem contra o mal", disse o presidente. Apesar do contexto, não houve uma menção direta a uma pré-candidatura para reeleição do presidente. Também usaram a palavra o senador Flávio Bolsonaro, o General Augusto Heleno, da Segurança Institucional e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Veja discurso completo do presidente: "O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar e entregar o comando deste país lá na frente, bem lá na frente, por um critério democrático, transparente. [Entregar] o país bem melhor do que recebi em 2019", afirmou ainda o presidente. Palanque cheio Sem apresentar provas, Bolsonaro questionou a veracidade das recentes pesquisas eleitorais, que o apresentam como segundo colocado nas intenções de voto: "Uma pesquisa mentirosa publicada mil vezes, não fará um presidente da República." Ele estava acompanhado de ministros, entre eles: Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Tereza Cristina (Agricultura), Fábio Faria (Comunicações), Tarcísio Freitas (Infraestrutura), João Roma (Cidadania) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia). Os ministros também subiram ao palco com Bolsonaro, junto com alguns parlamentares e a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Tarcísio, Roma e Tereza Cristina fizeram breves discursos antes do presidente "Se é para defender a democracia, a liberdade, eu tomarei a decisão contra quem quer que seja. E a certeza do sucesso é que eu tenho o exército ao meu lado. Este exército é composto de cada um de vocês", disse Bolsonaro em um trecho de seu discurso. A fala de Bolsonaro e dos seus ministros foi direcionado, principalmente, para nordestinos, mulheres e jovens, camadas que têm maior rejeição ao presidente. ​Éle citou que vem percorrendo o Brasil e pontuou que sua última visita à Quixada, no Ceará, teve recepção calorosa.