TSE acata pedido de PL e proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

Manifestações políticas estão proibidas no festival Lollapalooza, que ocorre neste fim de semana (25 a 27 de março), em São Paulo. A decisão, do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atende ao pedido feito pelo Partido Liberal (PL).

A sigla do presidente Jair Bolsonaro acionou a corte após a cantora Pabllo Vitar levantar uma bandeira do ex-presidente Lula (PT), durante o show, neste sábado.

As informações são do jornal O Globo. No entendimento do ministro, "a manifestação caracteriza propaganda político-eleitoral". Diante da regra, não será permitida a "a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicas que se apresentem no festival".

Quem descumprir a medida, pagará pena de multa de R$ 50 mil por ato de descumprimento.

No evento, Pabllo e outros artistas, como a cantora internacional Marina, fizeram críticas ao presidente Jair Bolsonaro.