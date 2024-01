Elmano defende apoio à estratégia de Valim para sucessão em Caucaia, após desistência de reeleição

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), falou pela primeira vez sobre a desistência do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), de sua candidatura à reeleição. Segundo o chefe do Palácio da Abolição, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (11), a posição do seu grupo, diante do contexto, será a de dialogar em busca de uma saída, já que o atual mandatário era o potencial representante da base governista no município.

"Primeiro, conversar com os nossos aliados. Aprendi muito com nosso ex-governador Camilo (Santana) que, em situações como essa, é muito importante dialogar. Ainda quero fazer uma reunião com o prefeito Valim. A primeira medida é ouvir o prefeito Vitor Valim, que é uma pessoa muito importante na eleição que tivemos no Governo do Estado", falou.

De acordo com o gestor estadual, o encontro com o atual ocupante da cadeira será "a primeira medida". "(Quero) ouvir o que ele pensa para o futuro. Afinal, é a sucessão do prefeito Vitor Valim. O prefeito Vitor Valim não sendo candidato, não quer dizer que ele não tenha um papel muito importante na eleição da cidade que ele hoje governa", completou.

Pelo que disse Elmano, que foi candidato a prefeito no Município em 2020, direcionamentos estratégicos e a possível sugestão de nomes pelo líder de Caucaia serão considerados no debate que os membros da aliança que sustentam seu mandato à frente do governo irão fazer a partir de agora. O município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem o segundo maior eleitorado do Estado.

Declínio do pleito

A desistência da tentativa de recondução foi comunicada pelo próprio Valim em uma live realizada na última segunda-feira (8). Na oportunidade, ele afirmou que o projeto de governo que tem executado seguirá com outro nome indicado pelo governador.

"Eu acredito que cada um tem a sua missão a ser cumprida com muita energia e vigor, então eu tenho que comunicar aqui com o povo de Caucaia que, neste ano, vocês vão ter realmente o prefeito Vitor Valim até 31 de dezembro de 2024, mas este projeto de governo comandado pelo nosso líder político aqui no Estado, o senador e ministro Camilo Santana, e pelo nosso governador Elmano de Freitas aqui em Caucaia, junto à minha base política de vereadores e secretários, vai ter um novo nome com muito vigor e energia que possa comandar essa cidade pelos próximos quatro anos", disse na ocasião.

Ele admitiu que iria conversar com os dois líderes para que pudesse ser definida uma candidatura para substituir a sua e negou que a decisão tivesse qualquer relação com pesquisas precoces de intenção de votos ou de aprovação do seu mandato.

Morte da filha motivou desistência

Nesta quarta-feira (10), durante um evento público, ele deu detalhes sobre o que teria motivado sua saída da disputa. Conforme discorreu, a perda recente da filha Sofia Valim, de 19 anos, o motivou a repensar projetos e "enxergar a vida de uma forma diferente". Ao lado da esposa, o prefeito disse que a escolha foi tomada em conjunto com a família.

"Antes do prefeito tem o homem, tem o pai, tem o filho, tem o marido. Antes do prefeito, tem essas pessoas, e todo mundo sabe que faz 31 dias… Quem aqui é pai ou é mãe sabe muito bem o que é imaginar a dor que qualquer ser humano pode passar de perder seu filho ou sua filha. E, neste caso específico, perdi um dos meus maiores patrimônios que era minha filha Sofia Valim, de apenas 19 anos", justificou.

A filha do prefeito de Caucaia morreu no dia 9 de dezembro, dias após a realização de um transplante de fígado.