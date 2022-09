Lula fará caminhada em Fortaleza da Praça da Bandeira até a Praça do Ferreira na sexta (30)

Em visita a Fortaleza na sexta-feira (30), o candidato a presidente do PT, o ex-presidente Lula, deverá fazer caminhada pelas ruas do Centro da cidade. O percurso prévio, segundo a campanha petista no Estado, está previsto para sair da Praça da Bandeira (Praça Clóvis Beviláqua) até a Praça do Ferreira, tradicional reduto de mobilizações da esquerda.

O evento está previsto para ocorrer às 16 horas, com a presença também do candidato ao Governo, Elmano de Freitas (PT), e o candidato ao Senado, Camilo Santana (PT).

A visita de Lula foi anunciada pela campanha petista na quarta-feira (28). Além da capital cearense, Lula também estará em Salvador, na Bahia.

Nesta quinta-feira (29), outro presidenciável anunciou que fará agenda no Ceará na sexta-feira. O pedetista Ciro Gomes está em Sobral ao lado do candidato ao Governo do partido, Roberto Cláudio.