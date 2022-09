Camilo Santana: conheça o candidato ao Senado Federal pelo Ceará em 2022

Na disputa pela vaga no Senado Federal no Ceará em 2022, o Partido dos Trabalhadores (PT) indicou Camilo Santana. O ex-governador do Ceará por dois mandatos tem 54 anos e exerceu um cargo público eletivo pela primeira vez em 2010, quando foi eleito o deputado estadual mais votado do Estado, recebendo 131.171 votos.

Camilo Santana nasceu no município do Crato, um dos maiores municípios da Região do Cariri, no sul do estado. É filho de Ermengarda Maria de Amorim Sobreira e de Eudoro Walter de Santana. Ele é agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará, e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela mesma instituição.

Foi do movimento estudantil. Ocupou os cargos de presidente do Centro Acadêmico (CA) de Agronomia e de diretor do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Partido político e número

O candidato é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e disputa com o número 131.

Cargos públicos

O candidato iniciou a vida pública em Barbalha, também no Cariri, quando tentou o cargo de prefeito por duas vezes, em 2000 e em 2004, sendo derrotado nas duas vezes. Em 2006, Camilo foi chamado por Cid Gomes (PDT) para integrar sua estratégia de campanha ao Governo.

Já no ano seguinte, no início da nova gestão, em 2007, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, permanecendo como titular por três anos. Três anos mais tarde foi eleito deputado estadual e, em 2012, se licenciou do mandato para assumir cargo como Secretário das Cidades de Cid Gomes.

Dois anos mais tarde, em 2014, foi escolhido pelo seu grupo político para ser o sucessor na disputa pelo comando do Executivo. Foi eleito governador do Ceará pela primeia vez concorrendo com o ex-senador Eunício Oliveira (MDB). Camilo obteve 53,35% dos votos. O petista foi reeleito em 2018 com 79,96% da votação, no primeiro turno.

Suplentes

Camilo tem como suplentes a deputada estadual Augusta Brito (PT) e a ex-assessora especial do governo Janaína Farias (PT).

Apoios políticos

O ex-governador conseguiu reunir os partidos PCdoB, PV, MDB e PP no arco de alianças. Apesar de estar filiado ao PDT, o senador Cid Gomes também anunciou apoio à candidatura de Camilo ao Senado.

Propostas e plano de governo

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o candidato falou que terá como prioridade principal caso seja eleito a segurança pública. Camilo Santana afirmou que é preciso "rever pontos do Código Penal". Ele defende leis mais duras para determinados crimes.

Declaração de bens

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Camilo Santana declarou R$ 607.371,28 em bens nessas eleições. Os patrimônios são depósitos em conta, aplicações bancárias e uma sala comercial. O bem de maior valor declarado é uma aplicação em renda fixa no valor de R$ 260 mil.