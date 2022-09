Em meio à crise com aliados, Ciro Gomes cumprirá agenda com Roberto Cláudio em Sobral na sexta (30)

O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes (PDT), vai cumprir agenda de campanha no berço político de sua família, a cidade de Sobral, na reta final do primeiro turno das Eleições 2022, na sexta-feira (30). A agenda foi anunciada em meio a desgastes públicos de Ciro com aliados no Ceará, expondo até mesmo desentendimentos com os irmãos Ivo e Cid Gomes.

Além de Ciro, quem também estará em Sobral é o candidato ao Governo do Ceará Roberto Cláudio (PDT). O evento, uma carreata, está previsto para 17h, mesma data e horário da agenda de outro presidenciável no Ceará. O candidato do PT, Lula, estará em Fortaleza na ocasião.

Ainda não há confirmação se os irmãos de Ciro, Ivo e Cid Gomes, estarão presentes no evento.

Nos últimos dias, ficou público desgaste interno da família. Ciro tem feito reiteradas declarações de que foi traído no Ceará e de que não tem ninguém defendendo sua campanha, com exceção de Roberto Cláudio. Em contrapartida, Ivo fez publicação nas redes sociais questionando apoio nas redes sociais do próprio candidato ao governo e dos integrantes da sua chapa. Na mesma publicação, Ivo exibia print da página de Cid com diferentes postagens em apoio a Ciro.

Pouco antes do ataque de Ivo, na quarta-feira, a filha de Ciro, Lívia Saboya, cumpriu agenda em Sobral ao lado da tia candidata a deputada estadual, Lia Gomes, e da esposa de Roberto Cláudio, Carol Bezerra. Nas redes sociais, ela repercutiu as falas do pai sobre traição e ingratidão.

"Aqui não tem pra traidor, não tem pra traíra, não tem pra ingratidão. Sobral sabe quem é Ciro e quem é Roberto Cláudio. Sobral tem lado", disse Lívia.

Ciro isolado

Nos últimos dias, Ciro subiu o tom sobre desentendimentos no Ceará. Na segunda-feira, em entrevista ao Flow Podcast, voltou a se dizer traído.

"Dei minha vida ao povo cearense, e algumas lideranças, todas que eu ajudei a formar, se reuniram e meteram a faca nas minhas costas, me traíram, estou lá sem ninguém me defendendo. Sem ninguém não é verdade, o Roberto Cláudio, que é o melhor cara, que é meu candidato a governador lá, isso dói demais num cara", disse Ciro.

Em entrevista ao Antagonista, dias antes, Ciro falou em ter “recebido uma facada poderosa nas costas”, diante do apoio dos irmãos Cid e Ivo à campanha petista de Camilo Santana ao Senado. Ele atrelou a isso a decisão de se afastar de Sobral e da família.

“A traição é a cara do momento no Ceará. Resolvi não ir ao meu estado pela primeira vez. Que o cearense diga lá á o que quer fazer de mim”, afirmou.

Como essa coluna havia mostrado na terça-feira (27), a ausência de apoio a Ciro é ampla entre os deputados estaduais e federais que tentam reeleição pelo PDT. Há poucas menções ao candidato principalmente em agendas pelo interior do Estado.