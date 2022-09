Candidato do PT à Presidência, Lula deverá vir a Fortaleza para campanha de Elmano na reta final

No penultimo dia de campanha eleitoral, a proxima sexta-feira (30), às 16h, o ex-presidente Lula, candidato do PT ao Palácio do Planalto, deverá vir a Fortaleza. A informação foi confirmada a esta coluna pela assessoria nacional da campanha petista. A previsão é de um evento com os candidatos ao governo, Elmano de Freitas, e ao Senado, Camilo Santana.

A estratégia da candidatura de Lula era não vir ao Nordeste na reta final para focar as atenções no Sudeste, considerado estratégico para uma possível definição da eleição no primeiro turno, mas os planos mudaram. Ele fará atos em duas cidades, Salvador e Fortaleza.

Tanto no Ceará como na Bahia, o PT tem candidatos competitivos aos governos estaduais, casos de Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues, respectivamente.

Em algumas pesquisas, inclusive, os dois, que começaram a campanha com percentuais baixos, já aparecem liderando a corrida eleitoral.

Em ambos os casos, há, entretanto, uma forte disputa com dois candidatos do União Brasil. Capitão Wagner, aqui, e ACM Neto, na Bahia. No Ceará, ainda há um segundo adversário competitivo contra o petista, caso de Roberto Cláudio (PDT).

No Estado, desde o início de setembro, havia negociações em andamento do comando petista para a vinda do ex-presidente, uma tentativa de fortalecer o palanque de Elmano e Camilo.

Segundo a última pesquisa Ipec, contratada pela TV Verdes Mares, Lula lidera com folga as intenções de votos para presidente no Estado, com 63% na estimulada. O presidente Bolsonaro apareceu com 18% e Ciro Gomes, 10%.