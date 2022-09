Dança das cadeiras: veja projeção de ocupação das vagas de deputado federal no Ceará

Com a chegada da última semana de campanha eleitoral, antes da votação no primeiro turno das Eleições 2022, que ocorrem no domingo, dia 2, partidos e candidatos à Câmara dos Deputados intensificam não só a agenda de campanha, mas as contas para tentar ter um panorama de como será a composição da bancada cearense, que tem 22 vagas.

Já destacamos nesta coluna a grande quantidade de candidatos ao cargo de deputado federal – mais de 400 – o maior das últimas eleições no Estado. Isso ocorre por diversos fatores.

Na reta final, esta coluna ouviu analistas para tentar ter um prognóstico de como deverá ser a dança das cadeiras em Brasília. Neste momento, há diversas listas circulando nos bastidores. Cada partido tenta inflar seus números com a perspectiva de animar os candidatos no momento decisivo.

Evidentemente, qualquer número neste momento aponta apenas caminhos para compreender a correlação de forças. Naturalmente, o resultado só teremos após a divulgação dos boletins de urna, divulgados após a conclusão da votação.

A análise do momento envolve uma série de variáveis como o potencial de votos dos principais candidatos, a composição das chapas, que contribui para que o partido possa atingir a votação suficiente para alcançar o quociente eleitoral e garantir as cadeiras. Além da influência de cada partido e das campanhas majoritárias que podem influenciar no chamado voto de legenda.

Em uma análise ponderada, esta coluna chegou aos números, reforçando que indicam tendências. Uma ponderação importante neste caso é a diferença em relação a Eleição de 2018, quando era possível formar coligações proporcionais, o que reduzia o tamanho do peso para cada partido na disputa. Juntos, se tornava mais fácil as legendas chegarem aos números.

Números por partido

Assim como aconteceu em 2018, o PDT desponta como o partido com reais possibilidades de fazer a maior bancada. A perspectiva é que o partido faça 5 deputados federais. No último pleito foram seis eleitos.

Entretanto, um ponto que deve se diferenciar da última eleição geral é a correlação de forças entre as legendas. Se em 2018, o partido fez o dobro de cadeiras do segundo com melhor desempenho, que foi o PT, desta vez ele briga é com concorrentes que têm perspectivas robustas.

Pelas contas, o PL, do presidente Jair Bolsonaro, aparece brigando com o PDT. Os indicativos apontam para quatro deputados federais eleitos pelos liberais, brigando ainda por uma possível quinta vaga. Ainda como PR, o partido elegeu apenas um deputado em 2018, o que aponta para um crescimento forte.

Ainda na comparação com o último pleito, o PT elegeu três federais, ficando com a segunda maior bancada naquele ano. Desta feita, a expectativa é que a legenda repita as três vagas, mas em empate com partidos como União Brasil e PSD.

Partidos como MDB e PP devem repetir o desempenho do último pleito com uma cadeira conquistada, cada. E o Republicanos aparece integrando a lista dos eleitos.

Os destaques negativos são PROS, que elegeu dois parlamentares em 2018, e agora aparece sem representantes. Assim como o Solidariedade, que também perderia a cadeira conquistada no último pleito.

Outra diferença visível é a redução do número de partidos com representatividade. A queda seria de 14 para 9 legendas, fruto das dificuldades após o fim das coligações.