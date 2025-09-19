Eduardo Girão desembarca na Itália e visita Carla Zambelli na prisão

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) desembarcou na Itália, nesta sexta-feira (19), para visitar a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que está presa em Rebibbia, em Roma.

O cearense estava em uma comitiva formada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Magno Malta (PL-ES) e o deputado Cabo Gilberto (PL-PB).

A visita durou cerca de duas horas. Após o encontro, os parlamentares defenderam que Zambelli cumpra prisão domiciliar na Itália e não seja extraditada ao Brasil.

Girão afirmou que a deputada “não teve direito a um julgamento justo, nem a recurso em segunda instância”, classificando o caso como “justiçamento político conduzido por Alexandre de Moraes, já reconhecido fora do Brasil como violador de direitos humanos e sancionado pela Lei Magnitsky”.

Segundo ele, Zambelli divide cela com outras quatro mulheres, incluindo uma condenada por homicídio.

Legenda: Eduardo Girão afirmou que Carla Zambelli divide a cela com mais outra quatro mulheres. Foto: Reprodução / Redes sociais

Veja também PontoPoder Padilha desiste de viajar a NY em meio a restrições impostas por Trump: 'Decisão autoritária' PontoPoder STF retoma julgamento de ação que questiona falta de lei federal sobre criação de municípios

Condenação no Brasil

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde foi inserido um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Após fugir do Brasil, a deputada foi localizada e presa em julho, nos arredores de Roma, após dois meses foragida.

Processo de extradição

A Justiça italiana já negou o pedido de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, alegando que o estado de saúde de Zambelli é compatível com o cárcere e que há risco de nova fuga.

O processo segue agora para parecer do Ministério Público de Roma. Caso a Corte de Apelação autorize a extradição, ainda caberá recurso à Corte de Cassação, o que pode levar meses.

Após decisão definitiva, o governo italiano terá 45 dias para deliberar sobre a entrega da parlamentar ao Brasil.

Agenda na Itália

A comitiva brasileira seguirá em Roma no sábado (20) para um encontro com apoiadores. Já no domingo (21), Flávio Bolsonaro participará de um evento no norte da Itália organizado pela Liga, partido do vice-premiê Matteo Salvini, que reunirá lideranças da extrema direita europeia, como Jordan Bardella, do grupo de Marine Le Pen, na França.