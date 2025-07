Eduardo Bolsonaro chama Moraes de 'ditador' e pede resposta dos EUA sobre operação da PF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que Alexandre de Moraes está se confirmando como um "ditador", após seu pai ser alvo de mandados judiciais da Polícia Federal nesta sexta-feira (18).

Em entrevista ao programa WarRoom, de Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump e um dos principais expoentes da extrema direita, ele pede que os "Estados Unidos, o país da liberdade e lar dos corajosos, mandem uma resposta" para o Brasil. "Para não deixar que o modelo de censura brasileira seja exportado para outros países".

Eduardo define o mandado de busca e apreensão uma "humilhação" e que Moraes está "dobrando a aposta" após o tarifaço imposto pelos EUA. Segundo o deputado, Jair "cumpriu todas as ordens de Moraes, mesmo considerando que todas elas eram ilegais".

O filho do ex-presidente afirmou ainda que a "perseguição" contra Bolsonaro é porque ele "lidera as intenções de voto, e provavelmente irá vencer Lula no primeiro turno", disse.

Veja também PontoPoder Decisão de Moraes diz que Bolsonaro confessou 'tentativa de extorsão' contra Justiça brasileira PontoPoder Decisão de Moraes sobre Bolsonaro cita 'atos hostis' de ex-presidente; leia na íntegra

Jair Bolsonaro é proibido de se comunicar com o filho Eduardo

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará proibido de se comunicar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. A ordem faz parte de operação da Polícia Federal (PF) que cumpriu, na manhã dessa sexta-feira (18), dois mandados de busca e apreensão contra Bolsonaro.

>> Leia a decisão na íntegra

Segundo informações da jornalista Natuza Nery, da GloboNews, um dos motivos da ação policial seria o financiamento reconhecido de Jair a Eduardo, que teria recebido repasse de R$ 2 milhões do pai mesmo fora do Brasil.

Bolsonaro também ficará proibido de sair de casa à noite e aos fins de semana. Ele também terá que utilizar tornozeleira eletrônica e não terá acesso às redes sociais.

Ainda durante as buscas da PF, foram encontrados pelo menos US$ 14 mil e R$ 2 mil na residência de Bolsonaro. A informação foi confirmada pela emissora GloboNews. As buscas e a contagem do dinheiro são executadas nesta manhã.