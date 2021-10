Do governador eleito ao presidente do TJ: entenda como funciona a linha sucessória nos governos

Ao se ausentar provisoriamente do cargo, o governador Camilo Santana (PT) ativou o dispositivo da linha de sucessão no comando do Executivo cearense, resultando na posse do deputado Evandro Leitão (PDT). O rito é inerente à administração pública também nos municípios e em âmbito federal. No Ceará, até mesmo juízes do Tribunal de Justiça já atuaram como governadores em exercício no passado recente. Leia mais PontoPoder Governador em exercício, Evandro Leitão inicia agenda em ações de combate à fome e apoio ao esporte PontoPoder "Não estava nos meus planos", diz Izolda sobre chance de assumir Governo em possível saída de Camilo

De acordo com a Legislação, logo após a licença do governador, assume o cargo o seu vice. No caso desse preferir ou estar impossibilitado, entra na linha de sucessão o presidente da Assembleia Legislativa.

Uma vez fora do País durante essa semana para tratar de assuntos de interesse estadual na Europa, Camilo e a vice-governadora Izolda Cela (PDT) deixam o cargo vago, e por isso será ocupado pelo parlamentar que comanda a Casa Legislativa, Evandro Leitão.

Na história recente, no entanto, já houve caso de a sucessão ir mais longe, chegando na figura mais importante no âmbito judicial: o Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A lei assegura que ele tome posse em casos específicos. O caso mais recente ocorreu em 2018, quando o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, assumiu interinamente o Governo do Estado em virtude de viagem do governador Camilo Santana ao exterior. Legenda: Desembargador Gladyson Pontes assumiu governo do Estado por três dias em 2018 Foto: TJCE Sucessão em 2014

A situação ocorreu também em 2014. O então governador Cid Gomes, pelo Pros, anunciou licença do cargo por 10 dias “para tratar de assuntos pessoais”. O vice-governador Domingos Filho assumiria pela ordem, e na sua ausência, seria conduzido ao posto o então presidente da AL, Zezinho Albuquerque.

Os dois, levando em conta o contexto político, decidiram abrir mão da posse. Na lei, se acaso tivessem assumido o cargo por pelo menos um dia, estariam impedidos de disputar as eleições naquele mesmo ano.

Nesse caso, assumiu o comando do Executivo cearense o então presidente do TJCE, Gerardo Brígido.

Como funciona nos municípios

A linha sucessória também funciona de modo parecido no âmbito municipal. Na ausência do prefeito, o vice é o primeiro a estar apto a assumir o cargo. Em caso de ausência ou se o político abrir mão da prerrogativa, o Presidente da Câmara é o segundo na sucessão do Executivo.

Há, no entanto, casos específicos em que o membro do Legislativo Municipal fica impedido de ocupar a função, quando por exemplo ele responde por questões judiciais que já lhe afastaram previamente do cargo.

Nesse caso, assume a prefeitura, por tempo determinado, o Procurador-geral do município. Nesse caso, a Lei Orgânica Municipal em cada cidade pode apontar ou não outros trâmites inerentes à linha sucessória.