Deputados do CE fazem minuto de silêncio em homenagem a médicos executados em quiosque no Rio

Os deputados estaduais cearenses fizeram um minuto de silêncio em respeito à memória dos médicos executados em um quiosque do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). O pedido para prestar a homenagem foi apresentado pelo deputado Leonardo Pinheiro (PP) durante a sessão plenária desta manhã.

Na madrugada desta quinta-feira, três médicos ortopedistas foram mortos a tiros enquanto estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, em frente ao hotel em que eles estavam hospedados no Rio de Janeiro. Um quarto médico foi atingido e socorrido com vida a um hospital.

"Infelizmente três já foram a óbitos e um está em estado grave passando por uma cirurgia no Rio de Janeiro. Infelizmente, mancha muito a imagem do País. O Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do País, cria uma mácula, uma dificuldade muito grande. Então, em homenagem a esses médicos que foram tão precocemente tiradas suas vidas, eu pediria que a Assembleia fizesse um minuto de silêncio", declarou o deputado.

Os ortopedistas estavam no Rio para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Uma das vítimas é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP). Diego Ralf Bomfim, 35 anos, chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

As demais vítimas são: Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida. O nome do médico baleado e socorrido não foi divulgado oficialmente. A Polícia Civil do RJ está em diligências para apurar a autoria e motivação do crime. A suspeita é de execução, já que nada foi levado.