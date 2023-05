Deputados fazem um minuto de silêncio na Alece pela morte da cantora Rita Lee

Os deputados estaduais cearenses fizeram nesta terça-feira (9) um minuto de silêncio pela morte da cantora Rita Lee, na Assembleia Legislativa do Ceará. O falecimento da artista na noite da segunda-feira (8) foi confirmado pela família da artista.

Eterna rainha do rock, Rita Lee preferia ser conhecida como "padroeira da liberdade". Ela enfrentava um câncer de pulmão e faleceu aos 75 anos, em casa, "cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", conforme comunicado nas redes sociais.

O velório vai ser aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h. O corpo será cremado, segundo desejo da própria Rita, em cerimônia particular.