Deputado bolsonarista é vaiado no Ceará ao exaltar a conduta do presidente durante a pandemia

Acostumado a fazer discursos em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB) recebeu uma reação diferente, nesta quinta-feira (30), durante a Assembleia Itinerante, em Itapipoca. Ao exaltar o trabalho do Governo Federal durante a pandemia da Covid-19, o parlamentar cearense ouviu vaias da população presente na Câmara Municipal de Itapipoca, onde ocorria a sessão.

“A população está do lado de Bolsonaro e é consciente, sabe que tem um governo bom. Eu não tenho medo de nada porque aqui é a verdade, e é bíblico: 'Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará'. Tem um bocado de mentiroso que não divulga o que o Governo Bolsonaro faz, esse homem foi o que levantou (o País)”, disse o parlamentar sob vaias.

Veja o momento em que o deputado é vaiado:

Diante da reação da população presente, o microfone do parlamentar foi silenciado. Em seguida, o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão (PDT), pediu que o público respeitasse o orador. “Pediria para respeitar quem estiver na tribuna. Nós temos que conviver e respeitar as nossas diferenças. Pedimos para ouvir ordeiramente nosso orador”, afirmou.

Com a população contida, Cavalcante voltou a exaltar o presidente. “Aqui é a verdade, o contraditório, somos democratas. Carimbar (o presidente) de genocida é a maior mentira, é política barata da esquerda abominável e fedorenta”, concluiu.

Lockdown

Antes de ser vaiado, Cavalcante criticou a conduta do Governo do Estado e da Prefeitura de Itapipoca ao longo da pandemia. “O presidente ajudou as empresas, enquanto as políticas públicas do Governo do Estado quebraram as empresas com esse lockdown sem comprovação científica”, disse.

A adoção de isolamento social é apontada por especialistas como uma das principais medidas de combate a vírus como o da Covid-19. Dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) indicam uma redução na ocupação dos leitos hospitalares após a adoção de tal medida.