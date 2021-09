Em Itapipoca, AL-CE aprova abertura de crédito para ações de Educação e Assistência Social

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou, nesta quinta-feira (30), em Itapipoca, a primeira sessão itinerante no interior desde o início da pandemia de Covid-19. Além da sessão plenária, com a aprovação de mensagens do Governo, como a que cria crédito especial para garantir o retorno seguro das aulas e projetos de assistência social em todo o Estado, o município do Litoral Oeste recebeu o Festival de Arte e Cultura da Assembleia Itinerante.

Durante a sessão, foram aprovadas três mensagens do Poder Executivo. Uma delas abre crédito extra de R$ 22 milhões para financiar dois programas do Governo, o Pacto pela Aprendizagem, da Secretaria da Educação, e o Pacto pela Ação Social, lançado na segunda-feira (27) pelo governador Camilo Santana (PT) em convênio com mais de 150 prefeitos para estruturar a rede assistencial do interior do Estado.

Júlio César Filho (PDT) Líder do Governo na Assembleia “O Pacto pela Aprendizagem é um apoio institucional em que o Estado do Ceará capacitará profissionais dos municípios e dará todo o apoio, inclusive com investimentos, para o retorno seguro das aulas. Já o Pacto pela Ação Social vai permitir que a gente construa CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), doe automóveis e outros equipamentos para a assistência social”.

Também foi aprovada a mensagem que cria o Programa Estadual de Apoio técnico-financeiro às Escolas Família Agrícola (EFAS) do Estado do Ceará, reunião de projetos e ações integradas de iniciativa comunitária com objetivo de oferecer educação de nível médio, educação profissional de nível técnico e formação inicial e continuada a adolescentes, jovens e adultos do campo. Concursos Os deputados aprovaram ainda a criação de duas comissões para organizar a realização de concursos no Estado: a Comissão Central de Concursos Públicos e a Comissão Coordenadora de Concursos Públicos.

Durante o Festival de Arte e Cultura da Assembleia Itinerante, artistas do Litoral Oeste e Vale do Curu puderam se apresentar e receber premiações em quatro modalidades: Violeiros, Humor, MPB Autoral e Regional. “É com muita satisfação que retomamos as ações no interior do Estado, com a primeira Assembleia Itinerante, após a pandemia da Covid-19. Ainda precisamos tomar todos os cuidados necessários, como o uso de máscara e do álcool em gel, mas, graças a Deus, podemos começar a nos reencontrar”, destacou o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão (PDT).

Ainda sem datas definidas, as próximas sessões no interior acontecerão em Icó e em seguida em municípios das regiões dos Inhamuns e do Maciço de Baturité.