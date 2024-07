Depois de 16 anos, procurador do município volta a assumir Prefeitura de Fortaleza em ano eleitoral

Depois de 16 anos desde que um procurador-geral de Fortaleza assumiu o cargo de prefeito de forma interina, o feito voltou a se repetir nesse sábado (6). Com a viagem do chefe do Executivo da Capital, José Sarto (PDT), do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), para o exterior, quem está no comando da Cidade é Fernando Oliveira, atual procurador-geral do Município.

Veja também PontoPoder Ex-presidente da Alece, Sarto relembra problemas elétricos e diz que é preciso esperar investigação PontoPoder Tasso defende PSDB como vice de Sarto, mas é cauteloso sobre o nome de Élcio

Ele deve ficar no cargo até a próxima sexta-feira (12), quando Sarto retorna à Capital. A troca de comando no Paço Municipal foi anunciada pelo gestor nas redes sociais, que justificou a ausência no período para retirar uma semana de férias com filhos e netos. Já Gardel Rolim e Élcio Batista cumprem agenda de segurança pública em Medellín e Bogotá, na Colômbia.

"Passando aqui para informar que estou tirando uma semana de descanso. Vou aproveitar as férias dos meus filhos e netos, e viajar com a família pra fora do País. Retorno ao cargo já na noite de sexta-feira", afirmou.

Essa é a segunda vez que um PGM assume a Prefeitura de Fortaleza em um ano eleitoral. A primeira ocorreu quando Luizianne Lins (PT) ainda era gestora da Cidade e saiu de férias para os Estados Unidos em 2008. Na época, o vice-prefeito e o presidente da Câmara se recusaram a substituí-la para não correrem risco de ficarem inelegíveis, uma vez que disputariam o cargo de vereador. Com isso, quem assumiu foi Martônio Mont'Alverne, que, durante o período, chegou a ser retirado do cargo, mas retornou.

Pela Constituição Federal, existe restrição à candidatura de parlamentares quando eles houverem substituído o titular do Poder Executivo. Caso assumissem, só poderiam disputar vaga para a Prefeitura, não para a Câmara.

No caso, Rolim deve concorrer à reeleição, já Élcio Batista está em cenário indefinido. Em março, o ex-senador Tasso Jereissati defendeu a manutenção da aliança PDT-PSDB em Fortaleza, mas foi cauteloso sobre nome de Élcio como vice.