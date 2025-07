Defesa de Bolsonaro manifesta 'surpresa e indignação' após medidas cautelares contra ex-presidente

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou alvo de mandados judiciais cumpridos pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (18), afirmou ter recebido as informações sobre a ação com "surpresa e indignação". Uma nota oficial dos advogados foi encaminhada à imprensa ainda durante esta manhã.

"A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário", disse o pronunciamento.

A defesa apontou que "irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial".

Alvo de medidas cautelares

Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (18), em Brasília. O antigo chefe de Estado terá que usar tornozeleira eletrônica por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de mandados de busca e apreensão, Bolsonaro passará a ser monitorado 24 horas por dia e terá de permanecer em casa entre 19h e 6h, assim como no fim de semana.

Além disso, o ex-presidente não poderá acessar as redes sociais e não terá aval para se comunicar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e nem com embaixadores, diplomatas estrangeiros e outros réus ou investigados pelo STF.