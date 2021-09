Com pelo menos 90% do acervo digitalizado, TJCE não teve processos perdidos em incêndio

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, afimou, nesta segunda-feira (6), que o incêndio na sede do Tribunal, em Fortaleza, não atingiu o acervo de processos físicos. De acordo com a Corte, pelo menos 90% de todos os processos já estão digitalizados.

O incêndio começou na madrugada desta segunda, de acordo com o Corpo de Bombeiros, no almoxarifado. Depois, se espalhou por três andares do prédio, onde funciona a parte administrativa.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Perícia Forense. O prédio do TJCE foi interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento.

Acervo preservado

Segundo a presidente do Tribunal, o acervo processual foi preservado, pois não havia processos físicos nos locais atingidos pelas chamas. Ela afirmou, ainda, que as atividades do Judiciário continuarão sendo realizadas de forma remota.

Desembargadora Nailde Pinheiro Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará O nosso acervo processual encontra-se preservado. As nossas atividades continuarão acontecendo no formato remoto".

Nesta tarde, em reunião com a equipe de gestão da Corte, foi decidido que a Presidência do TJCE funcionará provisoriamente no Fórum Clóvis Beviláqua. A estrutura foi colocada à disposição pela diretora da unidade, juíza Ana Cristina Esmeraldo, e a sugestão foi aceita pela desembargadora Nailde Pinheiro.

Digitalização

De acordo com o TJ, pelo menos 90% de todos os processos na Corte já estão no formato digital. Até novembro do ano passado, restavam menos de 128 mil processos físicos para serem digitalizados, o que representava 10% do acervo.

De lá para cá, o Tribunal de Justiça informa que praticamente 100% de todos os processos estão digitalizados, resultado de investimentos tecnológicos que o Poder Judiciário vem realizando ao longo das gestões.