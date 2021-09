Prédio do Tribunal de Justiça pega fogo em Fortaleza

A sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza, amanheceu nesta segunda-feira (6) sob chamas. Um incêndio atingiu o prédio do órgão, segundo informação confirmada pela Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram uma intensa fumaça escura que se formou no entorno do prédio.

A assessoria de comunicação do TJCE comunicou que o fogo começou às 4h no setor de almoxarifado. Apenas seguranças terceirizados estavam no local no início da ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Cerca de 60 homens debelaram as chamas por volta de 8h com apoio de duas viaturas de salvamento e escada mecânica.

"Criou maiores proporções porque é um ambiente que possui material combustível, papel, madeira, móveis, o que facilita a propagação do incêndio e ele logo tomou grandes proporções", afirmou o coronel do Corpo de Bombeiros Ronaldo Araújo.

Ainda conforme o coronel, o fogo atingiu dois andares do prédio, mas o resgate "conseguiu controlar o incêndio na ala esquerda, impedindo a propagação nessa área".

"As chamas atingiram dois andares do prédio, mas da ala da recepção para a ala direita, conseguimos confinar o incêndio para que ele ficasse só em uma região. Graças a Deus nenhum registro de feridos. No momento, as chamas estão sob o controle", reforçou.

A Perícia Forense irá apontar as causas do incêndio após produção de laudo técnico.

Legenda: Intensa fumaça tomou conta do entorno da sede do TJCE Foto: Halisson Ferreira