"Não houve prejuízo processual", diz Camilo sobre incêndio no TJCE

O incêndio de grandes proporções que tomou dois andares do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (6), não comprometeu a integridade dos processos arquivados no órgão, segundo esclareceu o governador Camilo Santana.

"Não houve prejuízo processual porque todos os processos hoje estão digitalizados", frisou o gestor.

O governador informou que o Centro de Eventos do Ceará está à disposição para acomodar de forma provisória o funcionamento do TJCE, mas que esta decisão será tomada após o término do trabalho dos bombeiros.

"Já está com equipes da Polícia Civil, a Perícia, da Engenharia para que a gente possa fazer qualquer ação que seja necessária para garantir tanto a estrutura física do prédio como também fazer avaliação para recuperação", complementou.