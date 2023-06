Com licença de Yury do Paredão, vereadora Priscila Costa assume vaga na Câmara dos Deputados

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) vai assumir, nesta sexta-feira (30), mandato na Câmara dos Deputados. Ela deve exercer o cargo como deputada federal por quatro meses, período que dura a licença do deputado federal Yury do Paredão (PL).

Yury do Paredão pediu, na quarta-feira (28), afastamento por 120 dias para tratar de assuntos pessoais. Primeira suplente do PL Ceará na Câmara dos Deputados, Priscila Costa foi convocada pela Mesa Diretora da Casa para exercer o mandato ainda na quarta.

Diferente de Yury, que se apresentava de forma mais moderada em relação ao Governo Lula (PT), Priscila é abertamente declarada como oposição.

Para poder assumir o cargo no Parlamento Federal, ela apresentou licença por 120 dias do seu mandato de vereadora na Câmara Municipal de Fortaleza. Com isso, o suplente Robério Sampaio (PL) já assumiu como vereador da Capital nesta quinta (29).

A parlamentar, inclusive, já está em Brasília para aguardar a cerimônia de posse. Na Casa Federal, ela disse que pretende se dedicar a pautas de combate às drogas e contra o aborto.

