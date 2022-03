Cid Gomes recebe aliados na Assembleia para articular chapa para as eleições proporcionais

O senador Cid Gomes (PDT) recebeu nesta quinta-feira (31) aliados na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) para discutir a formação da chapa de deputados estaduais e federais do Ceará. O mandatário, principal articulador do grupo pedetista no Estado, esteve acompanhado do presidente da Casa, o deputado Evandro Leitão (PDT), um dos pré-candidato à sucessão do governador Camilo Santana (PT).

Ao menos cinco parlamentares tiveram reuniões reservadas com Cid e Evandro na Presidência da Casa. Conforme apurou o Diário do Nordeste, o principal assunto da conversa é a montagem da chapa para a disputa proporcional.

Aliança com o PP

O senador teve um encontro que pode ser decisivo para a disputa ao Governo do Ceará. Ele recebeu o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP). O parlamentar deixou recentemente o PDT para comandar o PP no Ceará. A intenção do deputado é concorrer à sucessão de Camilo, mesmo que para isso precise fazer oposição ao candidato lançado pelo PDT.

Ainda assim, Zezinho mantém proximidade com o grupo comandado por Cid. Na oposição, há a expectativa de que o deputado possa se juntar ao grupo liderado por Capitão Wagner (UB).

Neste cenário, os oposicionistas no Ceará conseguiriam aglutinar dois dos três maiores partidos da Câmara dos Deputados. Na prática, isso representa maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, além de um montante maior de recursos para financiar a campanha.

Já no grupo governista, o plano é atrair o PP para o arco de aliança em apoio à candidatura de um dos quatro nomes do PDT: a vice-governadora Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da AL-CE, Evandro Leitão.

Formação da chapa

Os deputados federais Eduardo Bismarck (PDT) e Pedro Augusto Bezerra (PTB) também foram recebidos por Cid Gomes. Pedro já comandou o PTB do Ceará, mas foi destituído do cargo pelo então presidente da sigla Roberto Jefferson (PTB). A legenda passou a ser chefiada por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), o que causou insatisfação ao deputado, aliado ao grupo governista no Ceará.

O político é cotado para disputar uma reeleição. O nome do pai do parlamentar, o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PDT), também já foi ventilado por interlocutores pedetista.

Contudo, a expectativa é de que Pedro deixe o PTB e reforce os quadros de filiados do PDT para disputar a reeleição. O parlamentar tem até sexta-feira (1º) para tomar a decisão, quando a janela partidária se encerra e os deputados não poderão mais trocar livremente de siglas.

O senador também conversou com os deputados estaduais Guilherme Landim (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Osmar Baquit (PDT). Todos devem disputar reeleição para a Casa.

Tucana

Na lista de reuniões, Cid conversou ainda com a vereadora de Fortaleza Cláudia Gomes, que se filiou ao PSDB na última quarta-feira (30). Ela integrava o DEM, partido que uniu-se ao PSL e virou o União Brasil. Com a nova sigla nas mãos de Capitão Wagner, a vereadora se juntou ao grupo tucano.

Cláudia planeja disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e, no PSDB, irá reforçar o grupo governista. A sigla confirmou que irá apoiar o candidato a ser escolhido pelo PDT para disputar a sucessão de Camilo Santana.

Inclusive, nesta sexta-feira (1º), a sigla passará a ser comandada pelo ex-senador Chiquinho Feitosa (PSDB), aliado de Cid. O tucano travou uma queda de braço com Wagner pela presidência do União Brasil, mas acabou perdendo, voltando a compor os quadros do PSDB do Ceará.