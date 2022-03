Zezinho Albuquerque oficializa saída do PDT e filiação ao PP em discurso na AL-CE

O deputado estadual e ex-secretário de Cidades do Governo Camilo, Zezinho Albuquerque, oficializou nesta quarta-feira (16) que vai deixar o PDT e se filiar ao PP.

O deputado relembrou sua trajetória política junto ao grupo dos irmãos Cid e Ciro Gomes. "Não teve um partido que o senador Cid Gomes saísse que eu não seguisse, terminando agora no PDT, onde dei minha contribuição para o Estado do Ceará no projeto", pontuou Zezinho.

Ele fez elogios a Camilo Santana, a quem já tratou por ex-governador, e fez defesa da pré-candidatura do petista ao Senado.

"Meu compromisso é com esse projeto e com o povo do Estado. (..) Como tantos partidos se somaram, eu acompanhando esse grupo, me sinto orgulho de ter feito e de continuar fazendo parte desse projeto", destacou.

Legenda: Discurso de Zezinho foi acompanhado pelos novos correligionários do PP Foto: Luana Barros

Os parlamentares do PP na Assembleia Legislativa acompanham a sessão: os deputados Leonardo Pinheiro, Bruno Pedrosa, Fernando Hugo e Lucílvio Girão. Além deles, o partido tem também Apóstolo Luiz Henrique na AL-CE.

Em discursos posteriores, Pinheiro, Fernando Hugo e o deputado Audic Mota fizeram elogios à trajetória política e à decisão de Zezinho.

Pré-candidato

Desde que deixou o Governo, no final do ano passado, junto com outros pré-candidatos nas eleições deste ano, Zezinho já manifestava incômodo por não constar na lista de nomes à disputa pelo Governo.

Ele chegou a se lançar como pré-candidato do partido, mas não mobilizou muitos apoios no grupo que já tem quatro postulantes: a vice-governadora, Izolda Cela; o presidente da AL-CE, Evandro Leitão; o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio; e o deputado federal Mauro Filho.

Nesta quarta-feira, ele voltou a colocar o nome à disposição para compor chapa ao Governo e frisou que não deixará a base aliada.

"Vou para o PP, como Camilo está no PP, e o Cid está no PDT - e como acompanhei Cid por todos os partidos que ele passou, vamos continuar juntos", disse Zezinho. Ele falou ainda que dialogou com as lideranças do grupo antes de tomar a decisão e hoje ainda havia conversado com Cid.

Zezinho é pai do presidente estadual do PP, o deputado federal AJ Albuquerque. A filha de Zezinho é a atual prefeita de Massapê, Aline Albuquerque.

*Com informações da repórter Luana Barros.