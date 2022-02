Zezinho Albuquerque se coloca como pré-candidato ao Governo do Ceará e avalia deixar PDT

O deputado estadual Zezinho Albuquerque se colocou como pré-candidato a Governo do Estado, nesta quarta-feira (9), e disse que avalia deixar o PDT para ingressar no Progressistas (PP). Aliado de primeira ordem dos irmãos Cid e Ciro Gomes, a postura do ex-presidente da Assembleia Legislativa acontece após discurso do senador Cid Gomes de que os outros quatro pré-candidatos do PDT não foram decididos pelas lideranças do partido, mas "se colocaram lá".

Zezinho discursou na tribuna da Assembleia Legislativa durante sessão desta quarta. Essa foi a primeira vez que o deputado usou a palavra na Casaapós ter deixado o cargo de secretário no governo de Camilo Santana (PT).

Até o final de março, o deputado deverá se reunir com Cid e Ciro Gomes (PDT) para traçar seu futuro político, segundo ele. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Zezinho afirmou que avalia a sua permanência no partido. Ainda não há definição sobre a permanência na base do governo caso mude de partido.

Em 2014, Zezinho, então presidente da Assembleia, foi um dos pré-candidatos do PDT à sucessão de Cid Gomes, bem como a vice-governadora Izolda Cela e o deputado federal Mauro Filho, que voltaram a compor a lista para 2022.

Na segunda-feira (7), uma reunião da Executiva Estadual do PDT reuniu Cid, o presidente estadual, deputado André Figueiredo, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, os quatro pré-candidatos, Izolda, Mauro, Evandro Leitão e Roberto Cláudio, e outras lideranças.

Após a reunião, em coletiva de imprensa, Cid comentou as pretensões de disputar ao Governo já demonstradas por Zezinho e a possibilidade de mudança de partido.

"É natural que ele tenha pretensões. Ninguém escalou (os pré-candidatos), não foi o Sarto, o Ciro ou André que escalou a Izolda, o Mauro, ou Evandro ou o Roberto. Eles se colocaram nessa posição. Então Zezinho tem toda legitimidade para se colocar nessa posição. Não sou hipócrita. Hoje a gente já imagina o Zezinho muito mais no PP que no PDT. Se quiser permanecer no PDT será muito bem-vindo, mas nós já temos ele muito mais como liderança do PP, disse Cid.

PDT na sucessão

Zezinho é o quinto postulante do PDT como pré-candidato ao Governo do Estado. Ele já presidiu a Assembleia por três mandatos.

"Vários companheiros já lançaram o nome, eu também coloquei o meu nome como pré-candidato", disse o deputado.

Ele comentou ainda sobre a relação com as lideranças do PDT. "Eu faço política há 32 anos com o Cid e com o Ciro, são pessoas honradas; a minha amizade com ele é de 1990", pontou.

Caso aconteça a migração para o PP, o deputado deve esperar a abertura da janela partidária, em março.

Influência do PP

No Ceará, o PP é comandado pelo deputado federal AJ Albuquerque, filho de Zezinho. Na última sexta-feira (4), AJ recebeu o Ministro do Turismo Gilson Machado no município de Massapê. O encontro foi publicado nas redes sociais do deputado.

"Convidei o Ministro para visitar a minha querida cidade de Massapê para conhecer de perto o potencial turístico rural que a região tem", escreveu.

Nacionalmente, o PP tem influência direta no Congresso Nacional uma vez que o presidente Ciro Nogueira é Chefe da Casa Civil do Governo de Jair Bolsonaro (PL).

A possível ida de Zezinho para o Progressistas, portanto, abre especulações sobre a sua permanência no grupo que hoje compõe a base do Governo do Estado.