Aliado de Cid e Ciro Gomes, Zezinho Albuquerque vai deixar o PDT nos próximos dias

O deputado estadual Zezinho Albuquerque, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-secretário de Cidades do governo Camilo Santana, vai deixar o PDT e se filiar ao PP para a disputa das próximas eleições. O parlamentar diz que o partido se mantém na base aliada estadual e que ele segue com o nome posto para a disputa pelo governo do Estado.

Zezinho é um dos mais antigos e fiéis aliados dos irmãos Cid e Ciro Gomes, desde o início da década de 1990. Ele garante que a mudança não impacta a aliança com o grupo governista, embora o PP tenha, nacionalmente, aliança com o presidente Bolsonaro. Sem dúvida, este deve ser um fator a dificultar os entendimentos no Ceará e também em outros estados.

O filho de Zezinho, deputado federal AJ Albuquerque, é o presidente estadual do PP.

Nos bastidores, o ex-presidente da Assembleia já atua como um dos líderes do PP há algum tempo no estado do Ceará. É fruto da articulação dele o fato de o PP ter atualmente a segunda maior bancada da Assembleia, atrás apenas do próprio PDT.

Nova posição

Integrante da base aliada no Estado, o Progressistas passa por um momento de mudança depois que o presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira (PI), entrou de cabeça no governo Jair Bolsonaro. Ciro, inclusive, virou ministro-chefe da Casa Civil, um dos nomes mais influentes da República atualmente.

Nos estados, o presidente Bolsonaro quer o partido apoiado aqueles candidatos que estejam alinhados ao seu comando. Isso, entretanto, vai de encontro à política de alianças da legenda que costuma ser pragmática. O PP tem, por exemplo, o vice-governador da Bahia, João Leão, que compôs chapa com o governador Rui Costa (PT) em 2018.

Apesar das turbulências, Albuquerque diz que o partido segue na base aliada local.

Zezinho Albuquerque Deputado estadual “Eu conversei com o senador Cid Gomes. E ele entendeu a minha posição. Tenho muita gratidão, não saio brigado com o PDT, mas vou focar na formação da nossa chapa no PP e a parceria continua”.

Recentemente, ele reforçou articulações para construir sua pré-candidatura ao governo do Estado. E ele diz que segue com o nome posto na disputa. “Sempre servi ao povo cearense e vou continuar servindo. Meu nome está posto como pré-candidato”, reforça.