Cid Gomes diz que vai 'se preservar para o segundo turno' na campanha de governador

O senador Cid Gomes (PDT), afastado da campanha eleitoral no Ceará desde que a aliança histórica entre PT e PDT se desfez, disse que irá "se preservar para o segundo turno" na disputa pelo Governo do Estado. O pedetista afirmou que o grupo governista se separou contra a vontade dele.

O parlamentar participou pela primeira vez de um evento de campanha das eleições 2022 na manhã deste sábado (3) em Sobral. Durante o ato em prol da candidatura Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República, Cid disse que só irá engajar na campanha dos deputados, do irmão e do ex-governador Camilo Santana (PT), candidato a senador.

"Eu tenho esperança que essa relação possa ser reatada no segundo turno. Pra que aconteça, eu vou me preservar no primeiro turno, tentar ser o catalizador, o cupido da renovação dessa aliança no segundo turno", disse.

Um dos principais articuladores políticos do grupo, Cid afirmou que caso ingresse na campanha para o Executivo estadual agora, poderia estar "chancelando a quebra de aliança", e que por isso teria dificuldades em unir o grupo em um eventual segundo turno.

"Vou trabalhar pelo Ciro, vou trabalhar pelo Camilo para senador, vou trabalhar pelos nossos deputados federais e estaduais. Eu não quero colocar em risco a aliança que se apartou, mas eu tenho esperança que ela se renove no segundo turno", completou.