Cid diz que rompimento entre PDT e PT foi contra sua vontade e declara apoio a Camilo Santana

O senador Cid Gomes (PDT) anunciou neste sábado (2) que apoia o ex-governador Camilo Santana (PT) na disputa ao Senado no Ceará. Cid fez o anúncio em Sobral durante ato que promove em apoio a Ciro e também a Camilo, embora os dois estejam em chapas diferentes e tenham protagonizado momentos de tensão durante esta campanha.

O parlamentar disse que o rompimento entre PT e PDT ocorreu "contra" a sua vontade e que ele tenta reatar a aliança para o segundo turno, no caso da disputa a governador.

Cid Gomes Senador (PDT) "Por razões alheias à minha vontade, contra a minha vontade, essa aliança (PT e PDT) se desfez agora. Tenho esperança de que a relação pode ser reatada no segundo turno (no caso da eleição de governador)".

O anúncio de Cid Gomes de apoio a Camilo só reforça a divisão interna no PDT na disputa eleitoral deste ano no Ceará. Deputados e prefeitos da sigla têm travado um embate com o comando local em relação à divisão de recursos do fundo eleitoral e sobre os apoiamentos de nomes que estão fora da aliança PDT/PSD nesta eleição, como é o caso de Camilo.

Por outro lado, a avaliação de pedetistas é que o apoio de Cid a Camilo legitima aqueles filiados do PDT que querem defender a candidatura do petista, algo que vinha sendo construído na aliança desde a pré-campanha e acabou em xeque após o rompimento entre os dois partidos anunciado em julho, depois que Roberto Cláudio foi escolhido candidato, em detrimento da governadora Izolda Cela.

Recentemente, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, irmão mais novo de Cid e Ciro, postou nas redes sociais uma foto ao lado de Camilo Santana, na qual anunciou apoio ao candidato do PT, pegando aliados de surpresa.

A confirmação de que Cid pensa o mesmo confirma as informações desta coluna ainda na fase de pré-campanha de que a sucessão estadual havia colocado em lados opostos os irmãos Ferreira Gomes.

“Quero ver se vão punir o Cid e o Ivo por apoiar o Camilo”, declarou a esta coluna um parlamentar do PDT que se mostra contrário às ações do partido de ameaçar punição aos que não anunciarem apoio à chapa.

Patrono da aliança

Ainda no evento em Sobral, Cid disse ter construído uma aliança no estado com o PT desde 1996, ainda na disputa para a Prefeitura da Cidade e, por isso, se sentia “patrono” da aliança estadual que acabou rompendo.

Ele reforçou ainda, conforme havia dito o prefeito Ivo Gomes a esta coluna ainda no período da pré-campanha, que o rompimento da aliança aconteceu contra sua vontade e que ele não entrará mesmo na defesa da candidatura da coligação do seu partido, liderada por Roberto Cláudio, no primeiro turno.