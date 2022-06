Chiquinho Feitosa assume presidência do PSDB Ceará

Suplente do senador Tasso Jereissati (PSDB), o empresário Chiquinho Feitosa publicou, nesta quinta-feira (9), resolução da Executiva nacional do PSDB que formaliza a mudança na presidência da legenda no Ceará. Acordada ainda na filiação de Feitosa, o empresário assume agora o comando do diretório estadual tucano.

Ex-presidente do DEM, Chiquinho resolveu se desfiliar do União Brasil (legenda fruto da fusão entre DEM e PSL) após a presidência do partido no Ceará ficar com o deputado federal licenciado Capitão Wagner.

Com a filiação a legenda tucana, foi anunciado que ele passaria a comandar o diretório no Ceará, substituindo o ex-senador Luiz Pontes (PSDB). A resolução do PSDB nacional, datada da última terça-feira (6), também detalha os outros integrantes da Executiva estadual.