Após Tasso cogitar candidatura própria do PSDB Ceará, Izolda se reúne com novo presidente da sigla

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), reuniu-se com o novo presidente do PSDB do Ceará, o ex-senador Chiquinho Feitosa (PSDB), que toma posse nesta quarta-feira (1º). O encontro entre a pedetista e o tucano ocorre um dia após a declaração do senador Tasso Jereissati (PSDB) de que a sigla não descarta a possibilidade de lançar candidatura própria ao Governo do Ceará.

Izolda é pré-candidata pelo PDT em uma disputa interna que tem ainda o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. Desde o mês passado, a governadora, que tomou posse no início de abril, vem recebendo lideranças partidárias que compõem o arco de aliança governista. No último dia 20, ela recebeu o próprio Tasso.

“Conversamos sobre os projetos do nosso Estado e sobre todos os desafios que temos pela frente”, disse Izolda sobre o encontro com Chiquinho Feitosa.

Candidatura própria

Aliado no Ceará do PDT, o senador Tasso Jereissati admitiu, na última segunda-feira (30), a possibilidade do PSDB lançar candidatura própria ao Governo do Ceará.

“Não descarto nada. Ainda não tive uma conversa com o Chiquinho Feitosa, mas nós vamos sentar, conversar e ver quais são suas ideias. Evidentemente, nós vamos ter, aqui no Ceará, aquilo que for melhor para o Ceará”, disse

Tasso Jereissati (PSDB) Senador “O Ceará está em um momento ainda de transição, com muita pobreza (...) mas ao mesmo tempo tem uma série de programas importantes em andamento e o nosso objetivo será melhorar esses programas e não interromper as conquistas que tivemos”

Entre os nomes cotados para liderar uma eventual chapa tucana, Tasso admitiu que o ex-secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, pode ser um bom quadro para a função.

“Cabeto é um filiado nosso, fez um magnífico trabalho à frente da Secretaria da Saúde. Foi o homem que dominou a pandemia no Ceará durante o Governo Camilo, é uma excelente alternativa, mas ele tem suas obrigações profissionais e isso tem que ser discutido”, concluiu.

Nas redes sociais, o perfil oficial do PSDB no Ceará comparilhou a fala de Tasso e comentou sobre a possibilidade de Dr. Cabeto liderar a disputa. "A declaração do senador Tasso Jereissati confirma afirmação anterior dada pelo ex-senador Luiz Pontes, de que o partido pode, sim, lançar Dr. Cabeto ao Governo do Estado", escreveu.

O senador Chiquinho Feitosa foi procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria de imprensa, mas não houve resposta.