Capitão Wagner se licencia da Câmara dos Deputados e Nelho Bezerra assume vaga

O deputado federal Capitão Wagner (Pros), pré-candidato ao Governo do Ceará, irá se licenciar do cargo na Câmara dos Deputados no próximo dia 15 de março. O parlamentar cede lugar ao suplente, o deputado federal Nelho Bezerra (Pros). Wagner volta ao cargo em julho e, neste período, deve intensificar as articulações para as eleições de outubro deste ano.

O anúncio foi feito em vídeo divulgado a apoiadores pelos políticos. "No dia 15 de março, teremos orgulho de ver um deputado do Centro-Sul, que vai defender o agricultor, o Iguatu e a região, e vai nos honrar muito, porque força de vontade e desejo de representar vocês ele tem", afirma Wagner na gravação.

O suplente aproveita para reforçar o apoio à candidatura de Wagner ao Executivo. "Estou aqui em um momento ímpar, ao lado de uma pessoa que mostra que palavra existe, palavra vale a pena, estou aqui na presença de vocês e ao lado de um grande amigo que há de libertar o Ceará", destaca.

Nelho Bezerra

Liderança da região Centro-Sul do Ceará, Nelho Bezerra já disputou seis eleições. Em 2018, pela primeira vez, tentou uma vaga no Legislativo Federal, somando 12.506, terminando como suplente do Pros na Câmara dos Deputados.

Entre 2000 e 2016, o político disputou todas as eleições para o cargo de vereador de Iguatu pelo PSDB.

À época das disputas, Nelho foi eleito em todos os pleitos, a exceção foi 2016, quanto ficou como suplente.

Capitão Wagner

Já Wagner está de malas prontas para o União Brasil, sigla criada da fusão do PSL com o DEM. Principal nome da oposição no Ceará e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal tem se dedicado a demonstrar força para fazer frente ao grupo governista.

O parlamentar trava uma queda de braço no Ceará pelo comando do União Brasil. Do outro lado da disputa está o ex-presidente do DEM no Estado, o ex-senador Chiquinho Feitosa, aliado dos irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT).

A sigla tem a maior bancada no Congresso, o que também representa maior volume de recursos para financiar a campanha, além de maior tempo de propaganda eleitoral.

Wagner tem feito movimentos mais contudentes rumo ao comando da legenda, inclusive atraindo lideranças locais, como prefeitos, deputados e ex-prefeitos para reforçar os quadros.