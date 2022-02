União Brasil atrai apoiadores de Capitão Wagner mesmo sem definição de que lado estará em 2022

Lideranças do PSDB cearense, como o deputado federal Danilo Forte, os estaduais Nelinho Freitas e Fernanda Pessoa, além do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e do ex-prefeito Firmo Camurça, estão de malas prontas para deixar o tucanato e ingressar no União Brasil. É a oposição ao governador Camilo Santana (PT) tentando se fortalecer para as eleições de outubro.

O possível desembarque foi anunciado com base em uma promessa que teria sido feita pelo deputado federal Luciano Bivar, que será presidente do União Brasil, de que a legenda marchará na oposição ao governador Camilo Santana (PT).

O senador em exercício, Chiquinho Feitosa (DEM) – que é aliado dos Ferreira Gomes –, disputa com Capitão Wagner (Pros) o comando do novo partido que é resultado da fusão entre PSL e DEM. Por conta da queda de braço, ainda não está nada definido sobre os rumos que a sigla tomará na eleição.

O impasse que ainda preocupa o grupo oposicionista é que Cid Gomes (PDT) tem o União Brasil como aliado, e não deve ter desistido de atrair a sigla para o ninho governista, principalmente com a abertura que tem com Chiquinho Feitosa, que hoje comanda o DEM no Estado.

A expectativa é que essa mudança se dê nas próximas semanas, quando o novo partido finalmente ganhar registro na Justiça Eleitoral. A fusão já foi aprovada e aguarda agora o próximo passo burocrático.

A coluna procurou o deputado Luciano Bivar para comentar as tratativas locais, mas a assessoria declarou que o dirigente não tem dado entrevistas sobre o novo partido, muito menos envolvendo as definições regionais.

Lideranças do DEM e do PSL também foram procuradas para comentar o assunto, mas não responderam.

Entrevista

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, dará entrevista ao Ponto Poder nesta terça-feira (1º) com detalhes do desembarque. O programa é transmitido pela TV Diário, às 20h45.