Camilo Santana vai enviar projeto de lei para 'melhorias salariais' de profissionais da Educação

O governador Camilo Santana (PT) confirmou, nesta quarta-feira (10), que enviará um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) para "melhorias para a carreira e salariais" para servidores públicos estaduais que atuam na área da Educação.

Nesta terça (9), Camilo já havia anunciado que estuda reajuste salarial para diversas classes. Hoje, ele informou que a redação para a categoria será enviada já em 2021.

A declaração foi dada durante a concessão de 3.400 bolsas para o AvanCE — Programa Bolsa Universitário do Governo do Estado, na manhã desta quarta-feira (10), na sede da Secretaria da Educação, no Cambeba

"É meu compromisso. Ainda neste ano, enviarei uma lei para melhorias da carreira e salariais para servidores”, afirmou o governador.

AvanCE

O programa AvanCE concede R$ R$ 468,50 para alunos da rede pública aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) conseguirem manter os estudos do ensino superior.

Na solenidade, também estiveram presentes a vice-governadora Izolda Cela e a secretária da Educação Eliana Estrela, entre outros.