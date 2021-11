Programa concede 3.400 bolsas de R$ 468 para alunos da rede pública do Ceará aprovados no Enem

O AvanCE — Programa Bolsa Universitário do Governo do Estado — abriu seleção para 3.400 bolsas para alunos da rede pública aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2019 e 2020. Os beneficiários receberão R$ 468,50 mensalmente durante um ano. As inscrições começam em 22 de novembro e seguem até 1º de dezembro próximo.

Os estudantes começam a receber o recurso a partir de 2022. A distribuição das bolsas abrange três categorias de acordo com o ingresso dos estudantes no ensino superior:

Segundo semestre de 2019 - 600 alunos;

Primeiro semestre de 2020 - 1.400;

Segundo semestre de 2020 - 1.400.

O edital será publicado no Diário Oficial do Ceará (DOE) ainda nesta quarta. A redação trará os detalhes sobre as inscrições.

A divulgação do benefício ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), na sede da Secretaria da Educação, no Cambeba.

Segundo o governador Camilo Santana (PT), o investimento para o programa é de R$ 19,1 milhões. Também estiveram presentes a vice-governadora Izolda Cela e a secretária da Educação Eliana Estrela, entre outros.

O programa é voltado para melhorar as condições de acesso ao ensino superior para estudantes egressos da rede pública cearense.