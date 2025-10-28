Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
PontoPoder
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.
Legenda: O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a dinâmica do Senado não interfere na da Casa.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (28) que a Casa deve votar ainda nesta semana outro projeto que proíbe a cobrança por bagagem de mão de até 10 quilos em voos comerciais.

Um texto com uma proposta semelhante foi aprovado no último dia 23 de outubro pelo Senado.

"A Câmara tem a sua dinâmica. Nós respeitamos a dinâmica do Senado, mas nada altera aquilo que está planejado fazer, que é votarmos o texto do relator, deputado Neto Carletto [Avante-BA], ainda nesta semana", afirmou o deputado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

teaser image
PontoPoder

PT recorre a Plenário contra arquivamento de processo ético de Eduardo Bolsonaro

Motta disse ainda que o relator mantém contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Ministério de Portos e Aeroportos e as companhias aéreas sobre a proposta.

O assunto voltou ser discutido após a companhia aérea Gol anunciar, no início de outubro, a cobrança de mala de mão em voos internacionais. A Latam já adota o procedimento desde 2024. Já para voos nacionais não há essa cobrança. 

Entenda a situação

O projeto mencionado pelo presidente da Câmara é de autoria do deputado Da Vitória (PP-ES) e assegura ao passageiro do transporte aéreo o direito de levar gratuitamente uma mala de mão de até 10kg e um item pessoal, como bolsa ou mochila, sem cobrança adicional.

A medida foi motivada pela insatisfação de passageiros com as chamadas "tarifas light", que costumam excluir a mala de mão da franquia gratuita — a cobrança foi incorporada em 2017, após a Anac extinguir o transporte gratuito automático das bagagens.

À época, foi argumentado que a mudança poderia contribuir para o barateamento das passagens. No entanto, os deputados alegam, agora, que a previsão não se confirmou.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula sanciona lei que amplia pena para quem fornecer bebidas alcoólicas a menores

Confusão com o Senado

A decisão da Câmara de avançar com a votação do projeto, mesmo o Senado já tendo aprovado texto semelhante, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), tem marcado uma "disputa" entre as casas legislativas. 

Segundo o jornal O Globo, que ouviu líderes da base, senadores e deputados têm brigado por "protagonismo" às vésperas das eleições gerais, que serão ano que vem.

 

Assuntos Relacionados
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.
PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação
Há 1 hora
Imagem em tela dividida dos dois vereadores de Fortaleza: Bruno Mesquita e Paulo Martins
Inácio Aguiar

Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Inácio Aguiar
Há 2 horas
André Fernandes ao lado de deputado da oposição na Assembleia Legislativa.
PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

Presidente do PL Ceará participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira, Jéssica Welma
28 de Outubro de 2025
Imagem de recipiente com metanol ilustra matéria sobre CPI do Metanol em São Paulo.
PontoPoder

CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos

Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.

Redação
28 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.
PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola verde.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso ao STF

Argumentos do ministro são mencionados seis vezes pelos advogados.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.
PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil
27 de Outubro de 2025
Foto oficial de Sergio Bermudes, do caso Vladimir Herzog, em preto e branco, sinal de luto.
PontoPoder

Advogado do caso Vladimir Herzog, Sergio Bermudes, morre aos 79 anos

Bermudes era considerado um dos maiores nomes da advocacia brasileira

Redação
27 de Outubro de 2025
Fernando Collor de Mello.
PontoPoder

Defesa de Collor diz que tornozeleira do ex-presidente foi desligada involuntariamente

Collor foi preso em um desdobramento da Operação Lava-Jato

Redação
27 de Outubro de 2025
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.
PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação
27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.
PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação
27 de Outubro de 2025
Roberto Cláudio, de camisa preta, com microfone na mão, discursando em palanque, com banner azul atrás.
PontoPoder

União Brasil confirma filiação de Roberto Cláudio para 5 de novembro, em Brasília

Ex-prefeito de Fortaleza havia anunciado migração para o partido em junho.

Marcos Moreira
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma pessoa pressionando o botão verde “CONFIRMA” em uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral brasileira. O visor do equipamento exibe a palavra “FIM”, indicando o encerramento do voto.
PontoPoder

Quase 20 cidades do CE podem ter troca de vereadores, após cassações e afastamentos em 2025

Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.

Ingrid Campos
27 de Outubro de 2025
Na Malásia, Lula diz que Bolsonaro é 'passado da política brasileira'
PontoPoder

Na Malásia, Lula diz que Bolsonaro é 'passado da política brasileira'

Presidente afirmou que comentou sobre a gravidade da tentativa de golpe de estado.

Redação
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Entrevista Coletiva concedida à Imprensa brasileira e internacional em Kuala Lampur, Malásia.
PontoPoder

Após reunião com Trump, Lula diz que acordo sai 'em poucos dias'

Presidente brasileiro disse que nações devem chegar a um alinhamento em breve.

Redação
27 de Outubro de 2025
Joel Barroso é um jovem branco de cabelo preto bem cortado. Na foto, ele está com um leve bigode e usa terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.
PontoPoder

Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria após cassação do pai

O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.

Luana Severo e Igor Cavalcante
26 de Outubro de 2025
Trump e Lula em encontro na Malásia. Em foto, eles apertam as mãos e dão sorrisos.
PontoPoder

Lula diz ter tido reunião 'ótima' com Trump e que negociações do tarifaço começam 'imediatamente'

Veja os principais pontos dessa conversa entre presidentes.

Redação
26 de Outubro de 2025
Montagem com três fotos lado a lado mostrando os candidatos à eleição suplementar de Santa Quitéria (CE). À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos escuros, usando blusa azul e adesivo com o número 44 no peito, sorri durante caminhada de campanha. No centro, uma mulher de cabelos ruivos veste camiseta branca e vermelha com o número 13 estampado e segura panfletos eleitorais, também sorrindo. À direita, um homem de cabelos curtos e escuros usa camisa polo branca com adesivo de campanha no peito e sorri ao posar para foto.
PontoPoder

Após crise envolvendo ex-prefeito e facção, Santa Quitéria (CE) tem nova eleição neste domingo (26)

Eleição suplementar no Município acontece em clima de tensão e apoio de forças de segurança.

Igor Cavalcante
26 de Outubro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostra o escritor e político cearense Quintino Cunha, com terno riscado, bigode espesso e óculos redondos, em primeiro plano. Ao fundo, aparece uma vista aérea do bairro que leva seu nome, com ruas e casas representadas em traços pretos e brancos. No canto superior direito, uma placa indica direções para o “Hospital Gonzaga Mota” e para o “Santuário Nossa Senhora da Assunção”. No canto esquerdo, o logotipo do projeto “Baú da Política – Bairros” aparece sobre uma mancha azul que remete ao céu.
PontoPoder

Baú da Política: O irreverente deputado, poeta e advogado que virou nome de bairro de Fortaleza

Itapajeense que fez fama nos tribunais e nas rodas de conversa da Capital teve seu nome eternizado no extremo Oeste de Fortaleza

Igor Cavalcante
26 de Outubro de 2025
Na foto aparece o diretor-geral da Polícia Federal brasileira, Andrei Rodrigues, assinando um documento. Ele veste um terno e atrás dele tem um fundo azul.
PontoPoder

Brasil assina tratado da ONU contra o cibercrime

Para PF, pacto fortalece o combate a crimes e a proteção às vítimas.

Agência Brasil e Redação
25 de Outubro de 2025