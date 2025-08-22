Cafu e João Campos terão Título de Cidadão de Fortaleza após aprovação de homenagens na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram nesta quinta-feira (21) dois projetos de decreto legislativo para homenagear o lateral-direito Marcos Evangelista de Morais, o “Cafu”, e o prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB). Ambos receberão o Título de Cidadão de Fortaleza.

Conforme o regramento da Casa Legislativa, a honraria é concedida a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao povo de Fortaleza ou que tenham se destacado no Município pela atuação exemplar da vida pública e particular.

A proposta que homenageia o ex-futebolista foi apreciada em redação final. Protocolada pelo presidente da CMFor, o vereador Leo Couto (PSB), em 13 de agosto, ela destacou a trajetória do atleta, que detém o recorde de jogos pela Seleção Brasileira, com 142 partidas e quatro Copas do Mundo.

“Para além da carreira vitoriosa no futebol, repleta de títulos importantes por onde passou, Marcos Evangelista de Morais, nosso Cafu, criou a Fundação Cafu, que por anos ajudou o desenvolvimento de crianças e adolescente da Comunidade do Jardim lrene e adjacências”, frisou o autor da matéria na justificativa.

Já a proposição que homenageia o gestor da capital pernambucana foi apresentada pelo vereador Luiz Sérgio (PSB), em 2 de maio. Ela foi apreciada em discussão única e foi encaminhada à CCJ para a redação final, devendo voltar ao Plenário para última votação, antes de serem dadas as providências para entrega do certificado.

“João Campos tem buscado projetar uma imagem de gestor técnico, dialogando com diversas forças políticas e sociais, sem abrir mão dos valores que herdou de sua formação familiar: o compromisso com a justiça social, o desenvolvimento sustentável e a democracia”, destacou o parlamentar em um trecho da matéria.