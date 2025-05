Cabeto diz que encontro com oposição na Alece é 'questão de cidadania' e descarta planos eleitorais

O encontro de parte da bancada da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta quarta-feira (28), teve como convidado o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto. Secretário da Saúde no Governo Camilo Santana (PT), o ex-gestor classificou a participação no momento como uma “questão de cidadania” e, mesmo com a aproximação ao grupo político, descartou planos eleitorais para 2026.

“Acho que quem exerceu um cargo público tem mais obrigação ainda de deixar transparente, de aceitar ser questionado, de ser julgado, mas também de pontuar aquilo que ele entendeu que é importante que seja discutido. Então, a motivação é essa aí”, ponderou Cabeto sobre ter aceitado o convite para a reunião com opositores ao Governo do Estado.

Ao ser questionado sobre a ideia de disputar algum cargo público no próximo pleito, o ex-secretário rechaçou a possibilidade, afirmando que “isso não está nos planos” e que não recebeu nenhum convite nesse sentido. Cabeto é filiado ao PSDB e chegou a ser candidato a suplente na chapa de Amarílio Macêdo ao Senado Federal em 2022.

Sobre os rumos do partido, que recentemente abriu discussões oficiais sobre a fusão com o Podemos, Cabeto afirmou que “não tem participado muito” das discussões. No entanto, manifestou o desejo de seguir na sigla para contribuir com o processo de “transformação”.

Ao longo do encontro com os deputados, Dr. Cabeto comentou, ainda, as medidas implementadas na gestão dele frente à Sesa, que começou no início de 2019 e seguiu até agosto de 2021, sendo responsável pela Pasta durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19.

O gestor também criticou iniciativas da época que foram descontinuadas na atual gestão, além das recentes mudanças na rede pública estadual, como a recriação do Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará (HPM). “A minha impressão é que o Governo não tem projeto. Ele tem surtos de lançamentos. E nós já estamos com três anos”, pontuou.

Legenda: Dr. Cabeto foi secretário da Saúde do Ceará entre 2019 e 2021 Foto: Marcos Moreira

‘CAFÉ DA OPOSIÇÃO’

Semanalmente, a oposição da Alece realiza um encontro itinerante pelos gabinetes dos parlamentares do grupo para alinhar a estratégia de atuação na Casa e na corrida eleitoral de 2026. Entre as reuniões, nomes como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) já participaram.

Anfitrião do encontro desta terça, o deputado Cláudio Pinho (PDT) ressaltou que a ideia também é receber convidados para debater pautas consideradas mais “técnicas”. “O café da oposição tem sido uma maneira da troca de informações, de conhecimento, como também que a gente marque a posição política para o crescimento”, salientou.

Também participaram do “café da oposição” os deputados estaduais Dra. Silvana (PL), Alcides Fernandes (PL), Felipe Mota (União), Lucinildo Frota (PDT), Sargento Reginauro (União) e Antônio Henrique (PDT).