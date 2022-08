Após um mês na função, Carmelo Neto deixa liderança do PL na Câmara, e Inspetor Alberto assume

Uma articulação interna no PL fez com que a liderança do partido na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), após um mês sob o comando do vereador Carmelo Neto, fosse repassada para o Inspetor Alberto.

A reconfiguração é fruto de um movimento que iniciou em maio, quando bolsonaristas atuaram para destituir a base do prefeito José Sarto (PDT) da função.

A formalização da nova liderança da bancada foi lida em Plenário nesta terça-feira (2), no primeiro dia dos trabalhos com discussão de pauta na Câmara após a volta do recesso parlamentar.

Os dois parlamentares pretendem disputar as eleições em outubro. Carmelo Neto tentará vaga na Assembleia Legislativa do Ceará, e Inspetor Alberto é pré-candidato ao Senado Federal.

“A liderança partidária exige muita dedicação. Neste momento de campanha e pré-campanha avaliei que eu não seria o melhor nome”, justificou o vereador Camelo Neto ao comentar sobre a saída da função.

O parlamentar diz ainda que atuou para que o cargo fosse ocupado por um vereador bolsonarista.

Uma vez liderada por Inspetor Alberto – que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e, portanto, opositor ao prefeito Sarto, a bancada continuará com Ana Aracapé, base do Governo, na vice-liderança.

Reconfiguração

Esse desenho faz parte de um acordo interno. Com cinco vereadores no grupo, sendo três deles de oposição, foram necessárias apenas três assinaturas para a escolha da liderança. Ainda em maio, o presidente estadual da sigla, Acilon Gonçalves, se reuniu com a bancada ao menos duas vezes para tratar das articulações.

O PL, nas Eleições 2020, atuou para eleger o atual prefeito da Capital. A entrada do presidente da República na sigla em dezembro do ano passado, no entanto, estimulou a filiação de parlamentares bolsonaritas.

Atualmente o partido se consolidou no lado opositor e deverá apoiar a pré-candidatura de Capitão Wagner (União Brasil) a governador.

Ter um líder da bancada compondo a oposição poderá significar baixas no apoio ao Executivo na Câmara de Fortaleza. Com cinco parlamentares, o PL é o segundo maior partido no Parlamento Municipal, ficando atrás apenas do PDT, com 10.

Integram a bancada ainda Priscila Costa, de oposição, e a vereadora Tia Francisca, que é base do Governo.