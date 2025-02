Após publicar ameaças contra Lula, homem é alvo de operação da PF e passará a usar tornozeleira eletrônica

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar e coibir ameaças contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um homem que fez ameaças de atentado contra o chefe do Executivo nacional durante uma agenda oficial em Belém, no Pará, foi alvo de um mandado de busca e apreensão e terá que utilizar tornozeleira eletrônica.

O presidente embarca para Macapá, no Amapá, na manhã de quinta-feira (13) e segue para Belém no começo da tarde. Pela gravidade das ameaças, a PF representou junto à Justiça Federal no Pará por medidas judiciais contra o suspeito identificado durante as investigações.

O homem também está proibido de se aproximar de locais onde Lula estiver presente. “O suspeito foi ouvido e submetido à colocação da tornozeleira eletrônica. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso”, informou a PF em nota.

AGENDA EM BELÉM

Lula chega a Belém na tarde desta quinta-feira (13). No município paraense, ele participa da entrega de unidades habitacionais do “Minha Casa, Minha Vida” no Residencial Viver Outeiro, na ilha de Caratateua. Pela noite, o presidente estará na cerimônia de anúncio da ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado, na sede do Banco da Amazônia.

No segundo dia de viagem, na sexta-feira (14), Lula visita as obras do Parque da Cidade, que será sede da programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em novembro. Ainda em Belém, ele vai sobrevoar as obras de macrodrenagem e urbanização das bacias do Tucunduba e Murutucu, além de acompanhar a cerimônia de divulgação dos investimentos do Governo Federal para o evento internacional.

