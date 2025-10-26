Diário do Nordeste
Após crise envolvendo ex-prefeito e facção, Santa Quitéria (CE) tem nova eleição neste domingo (26)

Eleição suplementar no Município acontece em clima de tensão e apoio de forças de segurança.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Montagem com três fotos lado a lado mostrando os candidatos à eleição suplementar de Santa Quitéria (CE). À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos escuros, usando blusa azul e adesivo com o número 44 no peito, sorri durante caminhada de campanha. No centro, uma mulher de cabelos ruivos veste camiseta branca e vermelha com o número 13 estampado e segura panfletos eleitorais, também sorrindo. À direita, um homem de cabelos curtos e escuros usa camisa polo branca com adesivo de campanha no peito e sorri ao posar para foto.
Legenda: Cândida Figueiredo, Dra. Lígia Protásio e Joel Barroso.
Foto: Reprodução/Campanhas

Os eleitores de Santa Quitéria, no Ceará, voltam às urnas neste domingo (26) para escolher o novo prefeito que comandará o município até 2028. Três candidatos disputam o cargo: Cândida Figueiredo (União Brasil), Dra. Lígia Protásio (PT) e Joel Barroso (PSB). A eleição suplementar ocorre em meio a um clima de tensão e coloca frente a frente aliados da base governista estadual.

O novo pleito foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) após a cassação do prefeito eleito no município em 2024, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), e do vice, Gardel Padeiro (PP), por abuso de poder político e econômico. Eles são acusados de receber ajuda da facção criminosa Comando Vermelho (CV) para a prática de compra de votos e para ameaças contra adversários.

Conheça os candidatos na eleição suplementar: 

Cândida Figueiredo (União Brasil)

Ex-deputada estadual por três mandatos e ex-primeira-dama da cidade, Cândida é casada com Tomás Figueiredo (MDB), que ocupou a Prefeitura em dois períodos — entre 2005 e 2008 e entre 2017 e 2020. Ela é mãe da ex-vereadora Joana Figueiredo e do ex-deputado estadual João Jaime Figueiredo, atual diretor das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal vinculada ao Governo Federal.

Inicialmente, o médico e ex-secretário municipal da Saúde Diego Magalhães Timbó (MDB) seria candidato a vice-prefeito na chapa. Confirmado em convenção, ele renunciou no dia seguinte. O substituto, Anascélio Filho (MDB), também desistiu. Agora, o vice é Rafael Vaz (MDB).

Dra. Lígia Protásio (PT)

Após um mandato conturbado, marcado pelo rompimento com Braguinha e pelas idas e vindas judiciais do ex-aliado, a ex-vice-prefeita tenta retornar ao comando do Executivo. Entre 2020 e 2024, Lígia Protásio assumiu interinamente a Prefeitura em diversas ocasiões, em razão dos afastamentos judiciais do então prefeito.

Candidata ao cargo em 2024, ficou em terceiro lugar. Nesta disputa, tem como vice Rayana Bendor (PT), ex-secretária municipal da Proteção Social. A coligação reúne a Federação Brasil da Esperança (PT e PV), o Republicanos e o Solidariedade (SD).

Joel Barroso (PSB)

Em seu terceiro mandato como vereador, Joel decidiu seguir os passos do pai, Braguinha, e se lançar candidato a prefeito. Ele ocupa o cargo interinamente, por ser o presidente da Câmara Municipal no momento da cassação do prefeito e do vice, o que o colocou na linha sucessória.

O candidato a vice é o empresário da área de contabilidade e eventos Francisco Paiva (PP), conhecido como “Das Chagas”, ex-secretário de Cultura e de Saúde do município. A coligação é composta por PSB, Progressistas e Podemos.

CONFIRA OS HORÁRIOS DO DIA DA VOTAÇÃO

26/10/25

  • 8h: Início da votação.
  • 17h: Encerramento da votação.
  • Após as 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.

O QUE É PERMITIDO E PROIBIDO NO DIA DE VOTAÇÃO

Permitido:

  • Manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, federação ou candidato, exclusivamente com uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Proibido:

  • Aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou materiais de campanha que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem veículos.
  • Servidores da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores utilizarem qualquer objeto ou roupa com propaganda política.
  • Propaganda eleitoral de qualquer natureza nas imediações das seções eleitorais.

Tensões eleitorais e reforço na segurança

Desde a eleição de 2024, a política de Santa Quitéria tem sido marcada por tensões e denúncias de envolvimento do crime organizado.

Para o pleito suplementar, o presidente Lula (PT) editou um decreto autorizando o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no local. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (16), atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador Elmano de Freitas (PT) também concedeu anuência expressa para o envio de tropas à cidade.

No mesmo dia da autorização federal, a juíza Rosa Cristina Ribeiro Paiva e o chefe de cartório Joclean Soares, ambos da 54ª Zona Eleitoral do Ceará, reuniram-se com o comandante da 10ª Região Militar, o general Ivon Barreto; o promotor eleitoral do Ministério Público (MPCE), José Luciano da Silva; e integrantes das Polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE), para alinhar as estratégias de segurança.

Além da segurança, o pleito representa um embate entre lideranças de peso da base governista. O senador Cid Gomes (PSB) apoia a chapa de Joel Barroso, enquanto o deputado federal José Guimarães (PT) aposta na candidatura de Lígia Protásio. Ambos estiveram em Santa Quitéria na última semana para reforçar as campanhas.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
