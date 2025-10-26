Após crise envolvendo ex-prefeito e facção, Santa Quitéria (CE) tem nova eleição neste domingo (26)

Os eleitores de Santa Quitéria, no Ceará, voltam às urnas neste domingo (26) para escolher o novo prefeito que comandará o município até 2028. Três candidatos disputam o cargo: Cândida Figueiredo (União Brasil), Dra. Lígia Protásio (PT) e Joel Barroso (PSB). A eleição suplementar ocorre em meio a um clima de tensão e coloca frente a frente aliados da base governista estadual.

O novo pleito foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) após a cassação do prefeito eleito no município em 2024, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), e do vice, Gardel Padeiro (PP), por abuso de poder político e econômico. Eles são acusados de receber ajuda da facção criminosa Comando Vermelho (CV) para a prática de compra de votos e para ameaças contra adversários.

Conheça os candidatos na eleição suplementar:

Cândida Figueiredo (União Brasil)

Ex-deputada estadual por três mandatos e ex-primeira-dama da cidade, Cândida é casada com Tomás Figueiredo (MDB), que ocupou a Prefeitura em dois períodos — entre 2005 e 2008 e entre 2017 e 2020. Ela é mãe da ex-vereadora Joana Figueiredo e do ex-deputado estadual João Jaime Figueiredo, atual diretor das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal vinculada ao Governo Federal.

Inicialmente, o médico e ex-secretário municipal da Saúde Diego Magalhães Timbó (MDB) seria candidato a vice-prefeito na chapa. Confirmado em convenção, ele renunciou no dia seguinte. O substituto, Anascélio Filho (MDB), também desistiu. Agora, o vice é Rafael Vaz (MDB).

Dra. Lígia Protásio (PT)

Após um mandato conturbado, marcado pelo rompimento com Braguinha e pelas idas e vindas judiciais do ex-aliado, a ex-vice-prefeita tenta retornar ao comando do Executivo. Entre 2020 e 2024, Lígia Protásio assumiu interinamente a Prefeitura em diversas ocasiões, em razão dos afastamentos judiciais do então prefeito.

Candidata ao cargo em 2024, ficou em terceiro lugar. Nesta disputa, tem como vice Rayana Bendor (PT), ex-secretária municipal da Proteção Social. A coligação reúne a Federação Brasil da Esperança (PT e PV), o Republicanos e o Solidariedade (SD).

Joel Barroso (PSB)

Em seu terceiro mandato como vereador, Joel decidiu seguir os passos do pai, Braguinha, e se lançar candidato a prefeito. Ele ocupa o cargo interinamente, por ser o presidente da Câmara Municipal no momento da cassação do prefeito e do vice, o que o colocou na linha sucessória.

O candidato a vice é o empresário da área de contabilidade e eventos Francisco Paiva (PP), conhecido como “Das Chagas”, ex-secretário de Cultura e de Saúde do município. A coligação é composta por PSB, Progressistas e Podemos.

CONFIRA OS HORÁRIOS DO DIA DA VOTAÇÃO

26/10/25

8h: Início da votação.

Início da votação. 17h: Encerramento da votação.

Encerramento da votação. Após as 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.

O QUE É PERMITIDO E PROIBIDO NO DIA DE VOTAÇÃO

Permitido:

Manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, federação ou candidato, exclusivamente com uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Proibido:

Aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou materiais de campanha que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem veículos.

Servidores da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores utilizarem qualquer objeto ou roupa com propaganda política.

Propaganda eleitoral de qualquer natureza nas imediações das seções eleitorais.

Tensões eleitorais e reforço na segurança

Desde a eleição de 2024, a política de Santa Quitéria tem sido marcada por tensões e denúncias de envolvimento do crime organizado.

Para o pleito suplementar, o presidente Lula (PT) editou um decreto autorizando o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no local. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (16), atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador Elmano de Freitas (PT) também concedeu anuência expressa para o envio de tropas à cidade.

No mesmo dia da autorização federal, a juíza Rosa Cristina Ribeiro Paiva e o chefe de cartório Joclean Soares, ambos da 54ª Zona Eleitoral do Ceará, reuniram-se com o comandante da 10ª Região Militar, o general Ivon Barreto; o promotor eleitoral do Ministério Público (MPCE), José Luciano da Silva; e integrantes das Polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE), para alinhar as estratégias de segurança.

Além da segurança, o pleito representa um embate entre lideranças de peso da base governista. O senador Cid Gomes (PSB) apoia a chapa de Joel Barroso, enquanto o deputado federal José Guimarães (PT) aposta na candidatura de Lígia Protásio. Ambos estiveram em Santa Quitéria na última semana para reforçar as campanhas.

Veja também PontoPoder Lula autoriza presença das Forças Armadas em eleição suplementar de Santa Quitéria (CE) Inácio Aguiar Eleição suplementar em Santa Quitéria projeta disputa ao Senado em 2026

Conforme apontou o colunista do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar, a queda de braço entre o senador e o deputado federal é uma prévia do que pode ocorrer internamente na base governista no próximo ano. Guimarães é pré-candidato a uma das vagas ao Senado, assim como Cid — que, por sua vez, defende o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB).

A composição pode gerar dor de cabeça para o governador Elmano, já que, embora duas vagas estejam em disputa, há cerca de dez nomes cotados, incluindo Cid, Guimarães e Mano.

Em paralelo, Cid e Guimarães travam uma disputa pela influência sobre as prefeituras cearenses. Os dois mandatários integram os partidos com a maior quantidade de prefeitos em exercício atualmente. O PT elegeu 47 em 2020 e hoje soma 48, enquanto o PSB, que havia eleito 65, já chega a 72. O resultado em Santa Quitéria pode alterar esse placar.

Crime e política: o caso Braguinha

Independentemente de quem vencer, o novo gestor assumirá uma cidade marcada por um dos episódios mais graves da história eleitoral do Ceará.

O caso de Braguinha e do seu vice, Gardel Padeiro, foi definido pelo relator do processo, o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, como o "emblemático, grave e ultrajante que a Justiça Eleitoral deste Estado já se deparou".

Veja também PontoPoder Santa Quitéria: Braguinha tem contas de campanha rejeitadas e deve devolver R$ 60 mil ao Tesouro Segurança Tesoureiro do CV que atuou nas eleições de Santa Quitéria deve permanecer preso

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em dezembro de 2024, e cita ameaças a adversários, servidores e até à própria Justiça Eleitoral. O ex-prefeito foi condenado em primeira instância, e a decisão foi confirmada pelo TRE-CE.

Em um dos trechos, o juiz Magno Gomes de Oliveira, da 54ª Zona Eleitoral, relata:

“Em meados de setembro, o Cartório Eleitoral recebeu ligação de um integrante do Comando Vermelho, que se dirigiu a um dos servidores ameaçando atacar a unidade do órgão e matar todos, caso a Justiça não parasse com as decisões contra os ‘manos’ do CV”, descreve a sentença.

Legenda: Prefeito reeleito de Santa Quitéria, Braguinha foi preso momentos antes da posse Foto: Reprodução/Instagram

Braguinha, preso em 1º de janeiro deste ano, chegou a responder ao processo em liberdade, mas teve o benefício revogado após participar de atos políticos. Em agosto, voltou ao regime domiciliar.

A Polícia Federal também investiga o caso. Um inquérito aponta que o CV teria enviado a Santa Quitéria um integrante para intimidar adversários e garantir apoio a Braguinha.

“A organização criminosa adotou a estratégia de demonstrar ser contra o candidato Tomás, mas sem expor o apoio a José Braga Barroso, a fim de não levantar suspeitas”, diz o relatório policial.