Após crise envolvendo ex-prefeito e facção, Santa Quitéria (CE) tem nova eleição neste domingo (26)
Eleição suplementar no Município acontece em clima de tensão e apoio de forças de segurança.
Os eleitores de Santa Quitéria, no Ceará, voltam às urnas neste domingo (26) para escolher o novo prefeito que comandará o município até 2028. Três candidatos disputam o cargo: Cândida Figueiredo (União Brasil), Dra. Lígia Protásio (PT) e Joel Barroso (PSB). A eleição suplementar ocorre em meio a um clima de tensão e coloca frente a frente aliados da base governista estadual.
O novo pleito foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) após a cassação do prefeito eleito no município em 2024, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), e do vice, Gardel Padeiro (PP), por abuso de poder político e econômico. Eles são acusados de receber ajuda da facção criminosa Comando Vermelho (CV) para a prática de compra de votos e para ameaças contra adversários.
Conheça os candidatos na eleição suplementar:
Cândida Figueiredo (União Brasil)
Ex-deputada estadual por três mandatos e ex-primeira-dama da cidade, Cândida é casada com Tomás Figueiredo (MDB), que ocupou a Prefeitura em dois períodos — entre 2005 e 2008 e entre 2017 e 2020. Ela é mãe da ex-vereadora Joana Figueiredo e do ex-deputado estadual João Jaime Figueiredo, atual diretor das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), estatal vinculada ao Governo Federal.
Inicialmente, o médico e ex-secretário municipal da Saúde Diego Magalhães Timbó (MDB) seria candidato a vice-prefeito na chapa. Confirmado em convenção, ele renunciou no dia seguinte. O substituto, Anascélio Filho (MDB), também desistiu. Agora, o vice é Rafael Vaz (MDB).
Dra. Lígia Protásio (PT)
Após um mandato conturbado, marcado pelo rompimento com Braguinha e pelas idas e vindas judiciais do ex-aliado, a ex-vice-prefeita tenta retornar ao comando do Executivo. Entre 2020 e 2024, Lígia Protásio assumiu interinamente a Prefeitura em diversas ocasiões, em razão dos afastamentos judiciais do então prefeito.
Candidata ao cargo em 2024, ficou em terceiro lugar. Nesta disputa, tem como vice Rayana Bendor (PT), ex-secretária municipal da Proteção Social. A coligação reúne a Federação Brasil da Esperança (PT e PV), o Republicanos e o Solidariedade (SD).
Joel Barroso (PSB)
Em seu terceiro mandato como vereador, Joel decidiu seguir os passos do pai, Braguinha, e se lançar candidato a prefeito. Ele ocupa o cargo interinamente, por ser o presidente da Câmara Municipal no momento da cassação do prefeito e do vice, o que o colocou na linha sucessória.
O candidato a vice é o empresário da área de contabilidade e eventos Francisco Paiva (PP), conhecido como “Das Chagas”, ex-secretário de Cultura e de Saúde do município. A coligação é composta por PSB, Progressistas e Podemos.
CONFIRA OS HORÁRIOS DO DIA DA VOTAÇÃO
26/10/25
- 8h: Início da votação.
- 17h: Encerramento da votação.
- Após as 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
O QUE É PERMITIDO E PROIBIDO NO DIA DE VOTAÇÃO
Permitido:
- Manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, federação ou candidato, exclusivamente com uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
Proibido:
- Aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou materiais de campanha que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem veículos.
- Servidores da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores utilizarem qualquer objeto ou roupa com propaganda política.
- Propaganda eleitoral de qualquer natureza nas imediações das seções eleitorais.
Tensões eleitorais e reforço na segurança
Desde a eleição de 2024, a política de Santa Quitéria tem sido marcada por tensões e denúncias de envolvimento do crime organizado.
Para o pleito suplementar, o presidente Lula (PT) editou um decreto autorizando o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no local. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (16), atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador Elmano de Freitas (PT) também concedeu anuência expressa para o envio de tropas à cidade.
No mesmo dia da autorização federal, a juíza Rosa Cristina Ribeiro Paiva e o chefe de cartório Joclean Soares, ambos da 54ª Zona Eleitoral do Ceará, reuniram-se com o comandante da 10ª Região Militar, o general Ivon Barreto; o promotor eleitoral do Ministério Público (MPCE), José Luciano da Silva; e integrantes das Polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE), para alinhar as estratégias de segurança.
Além da segurança, o pleito representa um embate entre lideranças de peso da base governista. O senador Cid Gomes (PSB) apoia a chapa de Joel Barroso, enquanto o deputado federal José Guimarães (PT) aposta na candidatura de Lígia Protásio. Ambos estiveram em Santa Quitéria na última semana para reforçar as campanhas.
Conforme apontou o colunista do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar, a queda de braço entre o senador e o deputado federal é uma prévia do que pode ocorrer internamente na base governista no próximo ano. Guimarães é pré-candidato a uma das vagas ao Senado, assim como Cid — que, por sua vez, defende o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB).
A composição pode gerar dor de cabeça para o governador Elmano, já que, embora duas vagas estejam em disputa, há cerca de dez nomes cotados, incluindo Cid, Guimarães e Mano.
Em paralelo, Cid e Guimarães travam uma disputa pela influência sobre as prefeituras cearenses. Os dois mandatários integram os partidos com a maior quantidade de prefeitos em exercício atualmente. O PT elegeu 47 em 2020 e hoje soma 48, enquanto o PSB, que havia eleito 65, já chega a 72. O resultado em Santa Quitéria pode alterar esse placar.
Crime e política: o caso Braguinha
Independentemente de quem vencer, o novo gestor assumirá uma cidade marcada por um dos episódios mais graves da história eleitoral do Ceará.
O caso de Braguinha e do seu vice, Gardel Padeiro, foi definido pelo relator do processo, o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, como o "emblemático, grave e ultrajante que a Justiça Eleitoral deste Estado já se deparou".
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em dezembro de 2024, e cita ameaças a adversários, servidores e até à própria Justiça Eleitoral. O ex-prefeito foi condenado em primeira instância, e a decisão foi confirmada pelo TRE-CE.
Em um dos trechos, o juiz Magno Gomes de Oliveira, da 54ª Zona Eleitoral, relata:
“Em meados de setembro, o Cartório Eleitoral recebeu ligação de um integrante do Comando Vermelho, que se dirigiu a um dos servidores ameaçando atacar a unidade do órgão e matar todos, caso a Justiça não parasse com as decisões contra os ‘manos’ do CV”, descreve a sentença.
Braguinha, preso em 1º de janeiro deste ano, chegou a responder ao processo em liberdade, mas teve o benefício revogado após participar de atos políticos. Em agosto, voltou ao regime domiciliar.
A Polícia Federal também investiga o caso. Um inquérito aponta que o CV teria enviado a Santa Quitéria um integrante para intimidar adversários e garantir apoio a Braguinha.
“A organização criminosa adotou a estratégia de demonstrar ser contra o candidato Tomás, mas sem expor o apoio a José Braga Barroso, a fim de não levantar suspeitas”, diz o relatório policial.