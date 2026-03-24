Apesar da alta da UTI, Bolsonaro ainda não tem previsão de alta hospitalar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não tem previsão de alta hospitalar. Ele, que cumpre pena de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, está internado desde o último 13 de março no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma pneumonia decorrente de uma broncoaspiração.

Nessa segunda-feira (23), o político recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto, mas, segundo boletim médico divulgado nesta terça (25), segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. "Não há previsão de alta hospitalar", acrescentou o hospital.

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também deve analisar parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) favorável à concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente.

Veja também PontoPoder Elmano celebra, em Brasília, entrega de Selo Nacional de Alfabetização, com Ceará líder no quesito PontoPoder Volta de secretários à Alece faz PT e PSB entrarem em ‘rodízio’ de deputados para manter suplentes PontoPoder Idilvan Alencar deixa Secretaria da Educação de Fortaleza, retoma mandato e deve trocar PDT por PSB

Entenda a última internação de Bolsonaro

Bolsonaro foi internado no último 13 de março após passar mal em sua cela na Papudinha, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi condenado a cumprir 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Diante do estado de saúde do ex-presidente, a defesa dele voltou a pedir a prisão domiciliar, alegando risco de morte do ex-presidente por algum mal súbito.