'Anistia é no Congresso', diz Lula sobre projeto que reduz pena de condenados no 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "desconversou" ao ser questionado por repórteres sobre a aprovação do regime de urgência do projeto de anistia na Câmara Federal, na noite dessa quarta-feira (17). "Anistia é no Congresso", disparou o mandatário.

Segundo o jornal O Globo, Lula afirmou que não vê problemas com propostas do Legislativo que preveem redução de penas aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria", disse o petista à BBC Brasil.

Aprovação da urgência

Na noite de quarta, a Câmara aprovou com 311 votos favoráveis e 163 contrários o caráter de urgência do projeto que trata da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A aprovação se tornou uma "vitória simbólica" dos apoiadores de Bolsonaro.

O relator da proposta na Câmara, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou que descarta um perdão "amplo e irrestrito" aos condenados pelos atos e disse que não consegue "salvar individualmente" o ex-presidente. No entanto, afirmou que deve conversar com as bancadas da Casa e do Senado antes de concluir o texto.