Allan dos Santos diz que só se entrega à Justiça quando a Interpol acatar pedido de prisão

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos afirmou, na noite desta quinta-feira (21) ao canal Terça Livre, que só pretende se entregar quando a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) acatar a decisão de Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão preventiva do blogueiro, atendendo a um pedido da Polícia Federal.

Santos, atualmente, está foragido nos Estados Unidos. Apesar disso, ele continua fazendo participações em transmissões ao vivo para o Terça Livre, canal criado e mantido por ele mesmo.

Extradição de Allan dos Santos

A prisão preventiva do jornalista, bem como sua extradição imediata dos EUA, foi determinada por Moraes nesta quinta-feira (21). O pedido de inclusão do mandado de prisão dele na lista da Difusão Vermelha da Interpol já foi solicitado pelo ministro à Polícia Federal para garantir que Santos seja capturado em breve e trazido de volta ao Brasil.

“O pedido de Moraes precisa ser acatado pela Interpol. Quando isso for acatado, eu mesmo faço questão de me apresentar, mas, sobretudo, vou usar de todos os requisitos dos quais eu tenho direito nos EUA, mesmo como imigrante”, alegou Santos durante a transmissão.

Investigação

Santos é investigado no STF em inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte. Além disso, também está sendo apurada a atuação dele em uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições democráticas do País.