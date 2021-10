Alexandre de Moraes pede prisão preventiva de blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, assim como sua imediata extradição dos Estados Unidos por parte do Ministério da Justiça. As informações são do G1.

Por determinação de Moraes, a Polícia Federal incluirá o mandado de prisão do blogueiro na lista da Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que ele seja capturado e retorne ao Brasil. A embaixada dos Estados Unidos também foi acionada.

A ordem de prisão atende a um pedido da própria Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra.

Allan dos Santos é investigado no STF em inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte, assim como pela atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país.

Fuga de Allan dos Santos para os EUA

O blogueiro deixou o Brasil após ser alvo das operações e teria entrado em julho nos Estados Unidos com visto de turista.

A PF apontou ao Supremo que Santos, “a pretexto de atuar como jornalista”, assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição, aos Poderes de Estado e à Democracia.

A suspeita é de que essas ações foram financiadas com recursos públicos a partir de sua interlocução com a família Bolsonaro, de quem é próximo, e parlamentares bolsonaristas.

Segundo a PF, Allan dos Santos e seu grupo pregam por meios digitais, pelo fim de instituições democráticas, como o fechamento do Congresso Nacional e do STF.