Relator da CPI da Covid propõe indiciamento de Bolsonaro e outras 65 pessoas; veja nomes

O relatório final da CPI da Covid, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), foi entregue nesta manhã de quarta-feira (20) e já está no sistema do Senado Federal. O documento sugere o indiciamento de 66 pessoas físicas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, e duas jurídicas — a VTCLog e a Precisa Medicamentos.

O parlamentar lerá o texto durante a sessão desta manhã da comissão, mas já é possível ter acesso na íntegra ao conteúdo redigido pelo relator.

Leia mais PontoPoder CPI da Covid; leia íntegra do relatório final entregue por Renan Calheiros

Inicialmente, o documento previa o indiciamento do chefe do Executivo nacional pelos crimes de homicídio e genocídio, no entanto, após os senadores majoritários se reunirem na casa do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), na terça-feira (19), foi decidido que essas acusações não constarão mais no relatório final. Conforme o jornal O Globo, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), confirmou a retirada das duas acusações.

No texto apresentado nesta quarta-feira à Casa legislativa, o relator solicita o indiciamento de Jair Bolsonaro por 10 crimes. São eles:

charlatanismo;

crimes contra a humanidade;

emprego irregular de verbas públicas;

epidemia com resultado morte;

falsificação de documento particular;

incitação ao crime;

incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo;

infração de medida sanitária preventiva;

prevaricação;

violação de direito social.

Veja a lista completa de indiciados:

Ministros

Braga Netto, da Defesa: epidemia com resultado morte;

Marcelo Queiroga, da Saúde: epidemia com resultado morte e prevaricação;

Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência: incitação ao crime e crime contra a humanidade;

Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União: prevaricação.

Ex-ministros

Eduardo Pazuello, da Saúde: epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime e crime contra a humanidade;

Ernesto Araújo, das Relações Exteriores: epidemia com resultado morte e incitação ao crime.

Filhos de Jair Bolsonaro

Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ): incitação ao crime;

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP): incitação ao crime;

Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ): incitação ao crime;

Deputados

Bia Kicis (PSL-DF): incitação ao crime;

Carla Zambelli (PSL-SP): incitação ao crime;

Carlos Jordy (PSL-RJ): incitação ao crime;

Osmar Terra (MDB-RS): incitação ao crime e epidemia culposa com resultado morte;

Ricardo Barros (PP-PR): incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização; criminosa e improbidade administrativa.

Empresários

Carlos Wizard: epidemia com resultado morte e incitação ao crime;

Eduardo Parrillo: perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença falsidade ideológica, crime contra a humanidade;

Fernando Parrillo: perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença falsidade ideológica, crime contra a humanidade;

Francisco Emerson Maximiano: falsidade ideológica, uso de documento falso, fraude processual, fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa;

Luciano Hang: incitação ao crime;

Marcos Tolentino: fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa

Otávio Fakhoury: incitação ao crime;

Raimundo Nonato Brasil: corrupção ativa e improbidade administrativa.

Médicos

Carla Guerra: perigo para a vida ou saúde de outrem e crime contra a humanidade;

Daniel Garrido Baena: falsidade ideológica;

Daniella de Aguiar Moreira da Silva: homicídio simples;

Fernanda de Oliveira Igarashi: falsidade ideológica;

Fernando Oikawa: perigo para a vida ou saúde de outrem e crime contra a humanidade;

Flávio Cadegiani: crime contra a humanidade;

João Paulo F. Barros: falsidade ideológica;

Luciano Dias: epidemia com resultado morte;

Mauro Luiz de Brito Ribeiro: epidemia com resultado morte;

Nise Yamaguchi: epidemia com resultado morte;

Paola Werneck: perigo para a vida ou saúde de outrem;

Paolo Zanotto: epidemia com resultado morte;

Pedro Benedito Batista Junior: perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica, crime contra a humanidade;

Rodrigo Esper: perigo para a vida ou saúde de outrem e crime contra a humanidade.

Assessores e ex-assessores

Airton Soligo: usurpação de função pública;

Arthur Weintraub: epidemia com resultado morte;

Elcio Franco: epidemia com resultado morte e improbidade administrativa;

Fábio Wajngarten: prevaricação e advocacia administrativa;

Filipe Martins: incitação ao crime;

José Ricardo Santana: formação de organização criminosa;

Marcelo Blanco: corrupção ativa;

Mayra Pinheiro: epidemia com resultado morte, prevaricação e crime contra a humanidade;

Roberto Dias: corrupção passiva, formação de organização criminosa e improbidade administrativa;

Roberto Goidanich: incitação ao crime;

Tercio Arnaud Tomaz: incitação ao crime.

Outros