Alece aprova criação da Delegacia Municipal de Barro, na região do Cariri

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram o projeto de lei que cria a Delegacia Municipal de Barro, na região do Cariri, dentro do âmbito da Polícia Civil do Estado (PCCE). A proposta, que tramitou em regime de urgência, é de autoria do Executivo estadual e foi validada pelo Plenário nesta quinta-feira (22).

A iniciativa prevê também a criação de três cargos comissionados para atuação na unidade policial: um de delegado e dois de chefe de seção, que terão a função de gerenciar a execução de diligências investigatórias de campo, entre outras atividades.

“A criação da Delegacia Municipal de Barro representa um passo significativo para o aprimoramento da estrutura organizacional da Polícia Judiciária, viabilizando a descentralização das atividades investigativas, o que permitirá respostas mais rápidas e eficazes à criminalidade local, promovendo segurança à população da região” Justificativa do projeto de lei 41/2025 Aprovado na Alece nesta quinta

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) afirmou, em pronunciamento no Plenário, que a criação supre a carência dos moradores da região que, até então, precisavam se deslocar até a cidade de Aurora — a cerca de 45 km de Barro — para ter o atendimento de uma delegacia.

Ainda segundo o parlamentar, a Delegacia Municipal de Barro passa a ser a 18ª unidade policial da seccional do Cariri. Agora, após a aprovação da Casa, a proposição retorna para o gabinete do governador para sanção.

DELEGACIA FOI ANUNCIADA HÁ TRÊS ANOS

A implantação da Delegacia de Barro foi anunciada em 2022, quando a então governadora Izolda Cela (PSB) assinou a ordem de serviço para a construção. À época, a divulgação do Governo indicou o investimento de cerca de R$ 2 milhões, que contemplava sala de Comando, inspetoria interna e análise, sala dos delegados e inspetor, entre outras dependências.

O PontoPoder acionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) e a Polícia Civil para entender o atual panorama da Delegacia de Barro e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.

