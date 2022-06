Winds For Future inicia venda de ingressos para edição que acontece em setembro no Cumbuco

O Winds For Future, evento que trata de inovação e desenvolvimento sustentável da América Latina, iniciou nesta quarta-feira (22), a venda de ingressos para a segunda edição presencial do evento, sediada na Praia do Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os ingressos iniciais serão vendidos no site oficial do evento, que acontece de 22 a 25 de setembro.

O primeiro lote, chamado de Super Early Bird, fica disponível até 23h59 do próximo domingo (26). Os bilhetes dão direito, dos dias 23 a 25 de setembro, a acesso completo na área de conferência; todas as palestras, painéis, praça de alimentação, áreas de expositores; workshops e hackathons (limitado à capacidade máxima permitidas nos locais); descontos nas festas e kiteparade; acesso ao app exclusivo do evento e um copo eco.

No Cumbuco

O Festival Winds For Future confirmou a segunda edição de forma presencial, a ser realizada entre os dias 22 e 25 de setembro, na Praia do Cumbuco, na cidade de Caucaia, Ceará. O evento deve acontecer em uma arena à beira-mar com mais de 10 mil metros quadrados.

Durante quatro dias, reúne líderes sociais, painelistas, empresas, organizações de fomento à inovação, sustentabilidade e à comunidade para imersão em experiências de conexão, transformação, contato com a natureza, entretenimento, gastronomia, tecnologia e sustentabilidade.

Serviço

Winds For Future

Data: de 22 a 25 de setembro

Local: Praia do Cumbuco

Ingressos estão disponíveis no site (www.windsforfuture.com) e o combo promocional de dois ingressos custa R$ 190.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE