Volkswagen para produção de carros no Brasil em três fábricas por 'estagnação'

Em meio ao cenário de estagnação do mercado automotivo, a Volkswagen vai parar temporariamente a produção nas fábricas de São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo e Taubaté (SP). Em anúncio feito nesta terça-feira (27), detalhou que a flexibilização adotada está prevista em acordo coletivo firmado entre o Sindicato e seus funcionários.

Conforme a Folha de S.Paulo, a fábrica de São José dos Pinhais (PR), responsável pela produção do T-Cross, deve ficar com um turno layoff entre dois a cinco meses. Já o outro ficará parado entre segunda (26) até sexta-feira (30), em regime de banco de horas.

No caso da fábrica de Taubaté (SP), os dois turnos terão pausa nesta semana, mantendo os funcionários em regime de banco de horas. Já no caso da unidade de São Bernardo do Campo, os funcionários terão férias coletivas de dez dias para os dois turnos a partir de 10 de julho.

Medidas de incentivo ao carro popular

No dia 5 de junho, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin anunciaram um programa de barateamento de veículos que vai dar descontos entre R$ 2 mil e R$ 8 mil em carros populares de até R$ 120 mil.

São três bases para escolher a prioridade de descontos: carros mais baratos, critério ambiental e densidade. Veículos de carga e coletivos também entram no rol dos abatimentos. O desconto será entre R$ 33,6 mil e R$ 99,4 mil.

Conforme o governo federal, os recursos para viabilizar a medida serão arrecadados com o retorno do imposto federal sobre o óleo diesel. "A reoneração parcial do diesel fecha a conta do programa automotivo", explicou Haddad.

No total, o programa vai custar R$ 1,5 bilhão. São R$ 700 milhões para caminhões, R$ 500 milhões para automóveis e R$ 300 milhões para vans e ônibus.