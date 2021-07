Vendas do comércio crescem 55,5% em maio no Ceará, aponta IBGE

As vendas do Varejo Ampliado cearense cresceram 55,5% em maio, o quarto melhor resultado do País, atrás somente do Amapá (105,3%), Piauí (62,4%) e Pará (57,5%).

A variação foi registrada em comparação a igual mês do ano passado, quando o Estado estava em lockdown. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada esta quarta-feira (07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já em relação a abril deste ano, o setor sofreu leve queda de 1% nas vendas, um dos três únicos federados que sofreram baixas, acompanhando Tocantins (-0,3%) e Sergipe (-4,9%).

O Varejo voltou a registrar crescimento nas vendas em julho do ano passado com o processo de reabertura das atividades. Desde então, tem mantido variações positivas, tendência que foi interrompida em janeiro e fevereiro com a chegada da segunda onda de contaminação e com o efeito sazonal de redução do ritmo no início do ano. O indicador voltou a ficar azul em março e segue desde então.

Com o resultado, o Ceará acumula um aumento de 19,2% nas vendas entre janeiro e maio. O número também é positivo no acumulado dos últimos 12 meses, chegando a 8,8%.

Livros e papelaria puxam a alta

Entre os segmentos, o comércio de livros, jornais, revistas e papelaria foi o que apresentou maior recuperação no mês, puxando a alta das vendas. A atividade conseguiu elevação de 735,7% em relação a maio do ano passado.

Em seguida, também se destacam tecidos, vestuário e calçados (655,3%), móveis e eletrodomésticos (173,3%) e material de construção (163,2%).

No sentido contrário, o único setor a sofrer baixas foi o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com retração de 11,9%.

Confira o desempenho das atividades:

Livros, jornais, revistas e papelaria: 735,7%

Tecidos, vestuário e calçados: 655,3%

Móveis e eletrodomésticos: 173,3%

Material de construção: 163,2%

Veículos, motocicletas, partes e peças: 127,4%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 104,4%

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 70,3%

Combustíveis e lubrificantes: 54,5%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 8,6%

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo: -11,9%

Segundo melhor resultado do Nordeste

A alta de 55,5% do comércio em maio garantiu o segundo melhor resultado do Nordeste e o quarto do País, segundo o IBGE. O Amapá foi o federado com a melhor recuperação no mês em relação ao ano passado, com elevação de 105,3%, seguindo pelo Piauí (62,4%) e Pará (57,5%).

A variação local também ficou bem acima da média nacional, de 26,2%. Todos os estados brasileiros apresentaram melhora nas vendas nessa base de comparação.

Confira o ranking:

Amapá 105,3% Piauí 62,4% Pará 57,5% Ceará 55,5% Pernambuco 53% Acre 47,9% Bahia 44% Amazonas 43,3% Rondônia 41,7% Maranhão 39,3% Alagoas 32% Espírito Santo 31,9% São Paulo 29,8% Roraima 27,2% Rio de Janeiro 26,1% Goiás 26% Paraíba 23,1% Sergipe 21,9% Distrito Federal 20,8% Rio Grande do Norte 20,1% Minas Gerais 17,9% Santa Catarina 17,5% Rio Grande do Sul 17% Tocantins 16,3% Mato Grosso do Sul 14,7% Mato Grosso 10,8% Parará 8,8%